Що приготувати смачненького на вечерю: прості рецепти

Вечеря «Ледача мама»

картопля

морква

стручкова квасоля (можна заморожену)

куряче філе

оливкова олія

вершкове масло

часник

мед

сіль, перець, спеції за смаком

Пиріг з куркою

листкове тісто 375 г

куряче філе зі стегна 600 г

печериці 350 г

чебрець, гілочка 5 шт.

цибуля жовта ріпчаста 2 шт.

сіль за смаком

перець духмяний мелений за смаком

Лазанья з яловичиною на сковороді від Євгена Клопотенка

1 цибулина (приблизно 115 г)

1 морквина (приблизно 80 г)

400 г яловичого фаршу

1 зубчик часнику

сіль і перець за смаком

150 г томатів пелаті

150 мл томатного соку

200 г листів лазаньї (приблизно 6 шт.)

150 г сиру

5 гілочок петрушки

100 г вершкового масла

50 г олії

Жульєн з куркою

500 г курячих стріпсів

500 г печериць

2 ст.л. олії

40 г вершкового масла

1 цибулина

1 ст.л. борошна



200 г сметани

100 г вершків 20%

5 гілочок петрушки

150 г твердого сиру

сіль і перець за смаком

Запечена риба з помідорами і сиром

600-700 г білої риби

50-70 г твердого сиру

1-2 помідори

3-4 ст. л. сметани

3-4 зубчики часнику

1 пучок зелені петрушки

Куряча печінка з тушкованими яблуками

печінка куряча 600 г

яблука 400 г

масло вершкове 82% 40 г

олія 20 г

розмарин сушений

чебрець, гілочка

шавлія

вино біле сухе 50 мл

цукор 20 г

сіль за смаком

чорний перець за смаком

Паста з морепродуктами

400 г морепродуктів

200 мл вершків

100 г сиру

3 зубки часнику

1 цибулина

150-200 г спагеті

Що приготувати на вечерю? Питання, яким переймається кожна мама, дружина та господиня, адже хочеться, аби вечеря була смачна, корисна, але не потребувала багато часу на приготування. Наче і страв багато, але ввечері чомусь не завжди є натхнення вигадувати. Особливо після важкого робочого дня.Томупідготувало підбірку кращих страв для вечері із покроковими рецептами.1. Усі овочі нарізати у довільній формі та скласти у форму для запікання,полити оливковою олією та додати приправи.2. На овочі викласти нарізане куряче філе. Полити його соусом.3. Для соусу потрібно розтопити вершкове масло, додати подрібнений часник, трохи меду та приправи. Прокип’ятіть соус близько 5 хвилин, полийте овочі з м’ясом і перемішайте.4. Вечеря «Ледача мама» запікається за температури 180 градусів впродовж однієї години.1. Крупно нарізати цибулю, курку нарізати кубиками. Мʼясо обсмажити до мʼякості на олії кілька хвилин. Додати цибулю та готувати 5-6 хвилин.2. Окремо обсмажити нарізані гриби на сухій сковороді, близько 4 хвилин. Додати до курки та перемішати. За кілька хвилин додати половину листя чебрецю.3. Зняти сковороду з вогню, додати щіпку солі, чорного перцю й трохи води. Перекласти у форму для запікання.4. Швидко розкачати тісто, щоб воно було більше форми на кілька см більше форми. Накрити форму для запікання разом із начинкою, притискаючи тісто до країв. Змастити тісто оливковою олією і всередину пирога встромити гілочки чебрецю.5. Випікати на дні духовки 15-20 хвилин або доки пиріг не стане золотавим і не підніметься.Читайте також:1. Наріжте кубиком 1 морквину та цибулину, подрібніть часник. Нагрійте на пательні 50 г олії та 100 г масла, викладіть нарізані овочі та часник.2. Поки вони почнуть смажитися, натріть на дрібній тертці 150 г сиру.3. Додайте на сковорідку 400 г яловичого фаршу, посоліть і поперчіть за смаком. Смажте фарш 5-7 хвилин на середньому вогні.4. Перебийте в блендері 150 г томатів пелаті та додайте на пательню зі 150 мл томатного соку, перемішайте.5. Довільними шматками поламайте в томатний соус листи лазаньї. Смажте разом стільки, скільки зазначено на пакованні листів - від 7 хвилин.6. Викладіть зверху натертий сир, накрийте кришкою та смажте ще 6-7 хвилин.7. Наріжте 5 гілочок петрушки та присипте нею страву при подачі. Їсти цю лазанью принципово важливо прямо гарячою, щоб сир тягнувся і танув.1. Вимийте 500 г печериць, наріжте на 4 частинки. Викладіть на пательню 20 г вершкового масла та налийте 1 ст.л. олії, обсмажте на цій суміші гриби.2. Стріпси з курячого філе ТМ «Наша Ряба» розріжте навпіл, щоб вони приготувалися швидше.3. Одну цибулину наріжте кубиком. На пательні розігрійте 20 г вершкового масла та 1 ст.л. олії, та обсмажте курку та цибулю впродовж 4-5 хвилин.4. Додайте на пательню з куркою 1 ст.л. борошна та обсмажені печериці. Викладіть 200 г сметани та 100 г вершків 20% і ретельно перемішайте.5. Подрібніть 5 гілочок петрушки та натріть на тертку 150 г твердого сиру. Притрусіть страву петрушкою та сиром, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хвилин.6. Подавайте жульєн гарячим прямо на пательні чи розклавши по тарілках.Читайте також:Сіль і чорний мелений перець – за смаком1. Філе риби нарізаємо на шматки середнього розміру, солимо, перчимо і викладаємо в форму для запікання. Після цього добре змащуємо сметаною. Часник дрібно рубаємо і посипаємо ним рибу, змащену сметаною.2. Помідори миємо, вирізаємо плодоніжки і нарізаємо у вигляді кружечків. Викладаємо їх зверху на рибу,солимо. Натираємо твердий сир на крупній тертці, а зелень дрібно рубаємо ножем. Після цього змішуємо в мисочці сир і зелень.3. Посипаємо сумішшю сиру і зелені нарізані помідори, після цього відправляємо форму з рибою в духовку, розігріту до 180 °С. Запікаємо близько 30 хвилин – сир повинен розплавитися, а зверху утворитися апетитна скоринка.1. Яблука почистьте й наріжте невеликими шматочками.2. Нагрійте в сотейнику вершкове масло і тушкуйте яблука, посипавши їх столовою ложкою цукру. Влийте біле вино та протушкуйте ще 10 хвилин. Посоліть і поперчіть.3. Курячу печінку вимийте, поріжте великими шматками, видаливши прожилки. Нагрійте в сковороді олію та 20 г вершкового масла і смажте печінку на сильному вогні по 2 хвилини з кожного боку.4. Додайте розмарин, шавлію та чебрець. Посоліть, поперчіть та готуйте 1 хвилину. Змішайте яблука з печінкою та подавайте.1. Обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору роздушений часник. Наріжте дрібненько цибулю й обсмажте її до золотистості на тій сковорідці, де смажили часник.2. Відваріть у підсоленій воді спагеті протягом 4-5 хвилин. До підсмаженої цибулі додайте морепродукти та залийте вершками. Попередньо їх треба підігріти.3. Натріть сир й додайте його до вершків, готуйте 4-5 хвилин, а потім викладіть на сковорідку спагеті. Готуйте, помішуючи протягом 3-5 хвилин. Ваша вечеря готова. Подавайте до столу.