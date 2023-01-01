ТОП-10 салатів із буряка. РЕЦЕПТИ

Салат з буряком, куркою і фетою

Салат з буряком і авокадо

Салат з буряком, гарбузом і журавлиною

Салат з буряком і печінкою

Салат з буряком, апельсином і грушею

Салат з маринованим буряком

Запечені бурячки з грибами

Салат з буряком і квасолею

Вінегрет з печерицями

Салат з буряка та кальмарів

Буряк — улюблений продукт тих, хто дбає про здоров’я та фігуру. Він чудово насичує, не обтяжуючи зайвими калоріями, а ще буряк чудово поєднується із сиром, печінкою, підсмаженим насінням, грибочками, грушею і навіть апельсинами.Буряк багатий вітамінами А, В1, В5, В6, С, Е, Н і РР, а також необхідними для організму мінеральними речовинами: калієм, кальцієм, магнієм, цинком, залізом, йодом тощо.Пропонуємо рецепти бурякових салатів із контрастними смаками, текстурою і кольорами.Салат ідеально підходить як для обіду, так і для вечері, але буде не менш вдалим для обідньої перерви в офісі. А якщо скористатися кулінарним кільцем і правильно презентувати салат, він цілком може прикрасити святковий стіл.буряк 2 шт.куряче філе 1 шт.сир фета 150 гчорнослив без кісточки 50 гволоські горіхи 20 гчасник, зубчики 2 шт.сіль за смакомперець чорний мелений за смакомсметана 50 г1. Буряк помийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Охолодіть, почистьте й наріжте невеликими кубиками.2. Куряче філе помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 40 хвилин. Потім дайте охолонути і теж наріжте кубиками.3. Чорнослив промийте теплою водою і наріжте шматочками. Фету наріжте кубиками. Часник очистьте і пропустіть через прес. Волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді й грубо посічіть.4. Усі підготовлені інгредієнти складіть у салатник. Посоліть, поперчіть, полийте сметаною, перемішайте й подавайте до столу.буряк 2 шт.авокадо 2 шт.салатна зелень за смакомолія кунжутна 1 ст. л.оцет бальзамічний 1 ч. л.насіння соняшника 1 ст. л.гарбузове насіння за смаком1. Відваріть буряк у киплячій воді до м’якості близько години, охолодіть. Почистьте та наріжте шматочками.2. Такими ж шматочками наріжте почищене авокадо.3. Салатну зелень добре промийте, обсушіть та нарвіть руками в миску. Туди ж додайте буряк та авокадо.4. Заправте кунжутною олією та бальзамічним оцтом, присипте насінням і подавайте.буряк 3 шт.гарбуз 500 гсир м’який 100 гсалат мікс 100 голивкова олія 20 млжуравлина 80 гкунжут білий 20 гсіль за смакомоливкова олія 40 млоцет винний 20 млмед 20 г1. Середні буряки помийте, залийте водою і варіть до готовності, близько 45 хвилин. Потім охолодіть, почистьте й наріжте тоненькими півкружальцями.2. Гарбуз помийте, очистіть від шкірки й насіння та наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Збризніть оливковою олією і помістіть у духовку, розігріту до 180°C, на 20-25 хвилин.3. Салатні листки і журавлину помийте й обсушіть. Шматочки сиру наріжте кубиками. Для заправки з’єднайте всі інгредієнти й розмішайте.4. На тарілку викладіть салатні листки, зверху покладіть шматочки гарбуза, буряків і сиру. Полийте салат заправкою, посоліть і перемішайте. Посипте журавлиною і кунжутом.Салат з буряком і печінкою готується дуже просто: вам треба зварити буряк і печінку, потім разом з іншими інгредієнтами подрібнити й полити заправкою з олії та соєвого соусу.буряк 2 шт.печінка куряча 400 гволоські горіхи 20 гсир твердий 200 голивкова олія 60 млсоус соєвий 20 млперець чорний мелений за смаком1. Буряки середнього розміру помийте і зваріть до готовності протягом 50 хвилин. Потім охолодіть, очистьте і натріть на грубу тертку.2. Курячу печінку помийте, очистьте від плівок і варіть у підсоленій воді 10 хвилин. Охолодіть і наріжте.3. Ядра горіхів подрібніть, сир натріть на грубій терці. Олію змішайте з соєвим соусом і перцем й перемішайте.4. У салатнику з’єднайте буряк, печінку і сир. Полийте соусом і посипте подрібненими горіхами. Перед подачею поставте в холодник на 30 хвилин.буряк 2 шт.апельсин 1 шт.груша 1 шт.волоські горіхи 100 гцукор 1 ч. л.оцет винний 1 ч. л.гірчиця зерниста 1 ч. л.оливкова олія 40 млсалат, листя 4 шт.сіль за смакомзелень за смаком1. Буряки добре вимийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкими півкружальцями.2. Апельсин очистіть, розділіть на часточки і розріжте їх навпіл. Грушу помийте, очистіть і наріжте тоненькими скибочками.3. У салатник покладіть чисті подрібнені салатні листи, зверху викладіть шматочки буряку, апельсину і груші.4. Приготуйте заправку. Змішайте цукор, сіль, оцет, гірчицю та олію. Полийте салат заправкою і посипте подрібненими горіхами. Прикрасьте зеленню.огірки солоні 2 шт.морква 2 шт.цибуля ріпчаста 2 шт.ковбаса 200 гкартопля 3 шт.буряк маринований 230 гяйця курячі 2 шт.майонез 72% 120 гсіль, перець за смаком1. Помийте моркву і картоплю. Зваріть їх протягом 30 хвилин. Коли вони охолонуть, почистіть.2. Зваріть яйця круто протягом 10 хвилин після закипання води. Покладіть готові яйця в холодну воду, потім почистіть.3. Цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками, маринований буряк — шматочками.4. Моркву, картоплю, яйця і ковбасу по черзі натріть на грубу тертку.5. Викладіть салат шарами і перемащуйте кожен майонезом. Спочатку огірки, потім морква, далі половина цибулі, ковбаса, картопля, друга половина цибулі, буряк, яйця. Зверху посоліть і поперчіть. Дайте салату кілька годин настоятися і просочитися в холодильнику.буряк 2 шт.цибуля червона ріпчаста 1 шт.печериці 300 гволоські горіхи 100 гчасник, зубчики 3 шт.олія соняшникова 80 млоцет 1 ст. л.цукор 1 ст. л.сіль, перець за смаком1. Буряки середнього розміру помийте, обсушіть і загорніть у фольгу. Запечіть у духовці протягом 45-50 хвилин при температурі 180°C. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкою соломкою. Приправте оцтом і цукром. Залиште постояти.2. Гриби (в ідеалі лісові, але можна й печериці) помийте і зваріть до готовності,15-20 хвилин. Дайте охолонути й наріжте смужками.3. Часник очистіть і разом з горіхами подрібніть у блендері. Цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями.4. У глибокий салатник покладіть буряк, гриби, цибулю, часниково-горіхову суміш, заправте сіллю, перцем, олією і перемішайте.Це класичний варіант дуже популярного на святкових застіллях салату. Квасолю можна замінити капустою - свій смак буряк не втратить.буряк - 2 шт.консервована квасоля - 100 гкартопля - 3 шт.морква - 1 шт.мариновані огірки - 2 шт.рослинна олія - 2 ст. л.сіль, петрушка , мелений перець - за смаком;.цибуля - 50 г.1. Свіжі овочі відваріть і наріжте кубиками, додайте в салатницю мариновані огірки і квасолю (без рідини), заправте рослинним маслом з сіллю і перцем. Прикрасьте петрушкою.2. Щоб приготувати салат з буряком і капустою, замість квасолі використовуйте в рецепті 50 г квашеної капусти (попередньо позбавте її від рідини).3 бульби картоплі1 морква2 буряка2 солоних або маринованих огірка100 г печериць1 помідор1 яблуко1 ст. л. яблучного оцтузелена цибуля за смакомолія за смаком1. Відваріть буряк, картоплю і моркву, потім очистіть від шкірки. 2. Гриби наріжте кубиками і обсмажте на олії.3. Відварені овочі, огірки та яблука наріжте кубиками, відправте в миску, туди ж викладіть печериці і подрібнену зелену цибулю. 4. Змішайте оцет з невеликою кількістю рослинної олії і приправте салат.буряк — один невеликий,яйця - 3 шт.,кальмар - 2 тушки,часник - 2-3 зубчики,сіль на смак,майонез або сметана1. Зваріть буряк, яйця та кальмари.2. Наріжте невеликими кубиками.3. Часник дрібно порізати або пропустити через прес.4. Буряк потріть на середній терці.5. З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.