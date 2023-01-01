ТОП-10 салатів із буряка. РЕЦЕПТИ
Сьогодні, 20:17
Буряк — улюблений продукт тих, хто дбає про здоров’я та фігуру. Він чудово насичує, не обтяжуючи зайвими калоріями, а ще буряк чудово поєднується із сиром, печінкою, підсмаженим насінням, грибочками, грушею і навіть апельсинами.
Буряк багатий вітамінами А, В1, В5, В6, С, Е, Н і РР, а також необхідними для організму мінеральними речовинами: калієм, кальцієм, магнієм, цинком, залізом, йодом тощо.
Пропонуємо рецепти бурякових салатів із контрастними смаками, текстурою і кольорами.
Салат ідеально підходить як для обіду, так і для вечері, але буде не менш вдалим для обідньої перерви в офісі. А якщо скористатися кулінарним кільцем і правильно презентувати салат, він цілком може прикрасити святковий стіл.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
куряче філе 1 шт.
сир фета 150 г
чорнослив без кісточки 50 г
волоські горіхи 20 г
часник, зубчики 2 шт.
сіль за смаком
перець чорний мелений за смаком
сметана 50 г
Приготування:
1. Буряк помийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Охолодіть, почистьте й наріжте невеликими кубиками.
2. Куряче філе помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 40 хвилин. Потім дайте охолонути і теж наріжте кубиками.
3. Чорнослив промийте теплою водою і наріжте шматочками. Фету наріжте кубиками. Часник очистьте і пропустіть через прес. Волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді й грубо посічіть.
4. Усі підготовлені інгредієнти складіть у салатник. Посоліть, поперчіть, полийте сметаною, перемішайте й подавайте до столу.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
авокадо 2 шт.
салатна зелень за смаком
олія кунжутна 1 ст. л.
оцет бальзамічний 1 ч. л.
насіння соняшника 1 ст. л.
гарбузове насіння за смаком
Приготування:
1. Відваріть буряк у киплячій воді до м’якості близько години, охолодіть. Почистьте та наріжте шматочками.
2. Такими ж шматочками наріжте почищене авокадо.
3. Салатну зелень добре промийте, обсушіть та нарвіть руками в миску. Туди ж додайте буряк та авокадо.
4. Заправте кунжутною олією та бальзамічним оцтом, присипте насінням і подавайте.
Інгредієнти:
буряк 3 шт.
гарбуз 500 г
сир м’який 100 г
салат мікс 100 г
оливкова олія 20 мл
журавлина 80 г
кунжут білий 20 г
сіль за смаком
Для заправки:
оливкова олія 40 мл
оцет винний 20 мл
мед 20 г
Приготування:
1. Середні буряки помийте, залийте водою і варіть до готовності, близько 45 хвилин. Потім охолодіть, почистьте й наріжте тоненькими півкружальцями.
2. Гарбуз помийте, очистіть від шкірки й насіння та наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Збризніть оливковою олією і помістіть у духовку, розігріту до 180°C, на 20-25 хвилин.
3. Салатні листки і журавлину помийте й обсушіть. Шматочки сиру наріжте кубиками. Для заправки з’єднайте всі інгредієнти й розмішайте.
4. На тарілку викладіть салатні листки, зверху покладіть шматочки гарбуза, буряків і сиру. Полийте салат заправкою, посоліть і перемішайте. Посипте журавлиною і кунжутом.
Салат з буряком і печінкою готується дуже просто: вам треба зварити буряк і печінку, потім разом з іншими інгредієнтами подрібнити й полити заправкою з олії та соєвого соусу.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
печінка куряча 400 г
волоські горіхи 20 г
сир твердий 200 г
оливкова олія 60 мл
соус соєвий 20 мл
перець чорний мелений за смаком
Приготування:
1. Буряки середнього розміру помийте і зваріть до готовності протягом 50 хвилин. Потім охолодіть, очистьте і натріть на грубу тертку.
2. Курячу печінку помийте, очистьте від плівок і варіть у підсоленій воді 10 хвилин. Охолодіть і наріжте.
3. Ядра горіхів подрібніть, сир натріть на грубій терці. Олію змішайте з соєвим соусом і перцем й перемішайте.
4. У салатнику з’єднайте буряк, печінку і сир. Полийте соусом і посипте подрібненими горіхами. Перед подачею поставте в холодник на 30 хвилин.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
апельсин 1 шт.
груша 1 шт.
волоські горіхи 100 г
цукор 1 ч. л.
оцет винний 1 ч. л.
гірчиця зерниста 1 ч. л.
оливкова олія 40 мл
салат, листя 4 шт.
сіль за смаком
зелень за смаком
Приготування:
1. Буряки добре вимийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкими півкружальцями.
2. Апельсин очистіть, розділіть на часточки і розріжте їх навпіл. Грушу помийте, очистіть і наріжте тоненькими скибочками.
3. У салатник покладіть чисті подрібнені салатні листи, зверху викладіть шматочки буряку, апельсину і груші.
4. Приготуйте заправку. Змішайте цукор, сіль, оцет, гірчицю та олію. Полийте салат заправкою і посипте подрібненими горіхами. Прикрасьте зеленню.
Інгредієнти:
огірки солоні 2 шт.
морква 2 шт.
цибуля ріпчаста 2 шт.
ковбаса 200 г
картопля 3 шт.
буряк маринований 230 г
яйця курячі 2 шт.
майонез 72% 120 г
сіль, перець за смаком
Приготування:
1. Помийте моркву і картоплю. Зваріть їх протягом 30 хвилин. Коли вони охолонуть, почистіть.
2. Зваріть яйця круто протягом 10 хвилин після закипання води. Покладіть готові яйця в холодну воду, потім почистіть.
3. Цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками, маринований буряк — шматочками.
4. Моркву, картоплю, яйця і ковбасу по черзі натріть на грубу тертку.
5. Викладіть салат шарами і перемащуйте кожен майонезом. Спочатку огірки, потім морква, далі половина цибулі, ковбаса, картопля, друга половина цибулі, буряк, яйця. Зверху посоліть і поперчіть. Дайте салату кілька годин настоятися і просочитися в холодильнику.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
цибуля червона ріпчаста 1 шт.
печериці 300 г
волоські горіхи 100 г
часник, зубчики 3 шт.
олія соняшникова 80 мл
оцет 1 ст. л.
цукор 1 ст. л.
сіль, перець за смаком
Приготування:
1. Буряки середнього розміру помийте, обсушіть і загорніть у фольгу. Запечіть у духовці протягом 45-50 хвилин при температурі 180°C. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкою соломкою. Приправте оцтом і цукром. Залиште постояти.
2. Гриби (в ідеалі лісові, але можна й печериці) помийте і зваріть до готовності,15-20 хвилин. Дайте охолонути й наріжте смужками.
3. Часник очистіть і разом з горіхами подрібніть у блендері. Цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями.
4. У глибокий салатник покладіть буряк, гриби, цибулю, часниково-горіхову суміш, заправте сіллю, перцем, олією і перемішайте.
Це класичний варіант дуже популярного на святкових застіллях салату. Квасолю можна замінити капустою - свій смак буряк не втратить.
Інгредієнти:
буряк - 2 шт.
консервована квасоля - 100 г
картопля - 3 шт.
морква - 1 шт.
мариновані огірки - 2 шт.
рослинна олія - 2 ст. л.
сіль, петрушка , мелений перець - за смаком;.
цибуля - 50 г.
Приготування:
1. Свіжі овочі відваріть і наріжте кубиками, додайте в салатницю мариновані огірки і квасолю (без рідини), заправте рослинним маслом з сіллю і перцем. Прикрасьте петрушкою.
2. Щоб приготувати салат з буряком і капустою, замість квасолі використовуйте в рецепті 50 г квашеної капусти (попередньо позбавте її від рідини).
Інгредієнти:
3 бульби картоплі
1 морква
2 буряка
2 солоних або маринованих огірка
100 г печериць
1 помідор
1 яблуко
1 ст. л. яблучного оцту
зелена цибуля за смаком
олія за смаком
Приготування:
1. Відваріть буряк, картоплю і моркву, потім очистіть від шкірки. 2. Гриби наріжте кубиками і обсмажте на олії.
3. Відварені овочі, огірки та яблука наріжте кубиками, відправте в миску, туди ж викладіть печериці і подрібнену зелену цибулю. 4. Змішайте оцет з невеликою кількістю рослинної олії і приправте салат.
Інгредієнти:
буряк — один невеликий,
яйця - 3 шт.,
кальмар - 2 тушки,
часник - 2-3 зубчики,
сіль на смак,
майонез або сметана
Приготування:
1. Зваріть буряк, яйця та кальмари.
2. Наріжте невеликими кубиками.
3. Часник дрібно порізати або пропустити через прес.
4. Буряк потріть на середній терці.
5. З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.
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Буряк багатий вітамінами А, В1, В5, В6, С, Е, Н і РР, а також необхідними для організму мінеральними речовинами: калієм, кальцієм, магнієм, цинком, залізом, йодом тощо.
Пропонуємо рецепти бурякових салатів із контрастними смаками, текстурою і кольорами.
Салат з буряком, куркою і фетою
Салат ідеально підходить як для обіду, так і для вечері, але буде не менш вдалим для обідньої перерви в офісі. А якщо скористатися кулінарним кільцем і правильно презентувати салат, він цілком може прикрасити святковий стіл.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
куряче філе 1 шт.
сир фета 150 г
чорнослив без кісточки 50 г
волоські горіхи 20 г
часник, зубчики 2 шт.
сіль за смаком
перець чорний мелений за смаком
сметана 50 г
Приготування:
1. Буряк помийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Охолодіть, почистьте й наріжте невеликими кубиками.
2. Куряче філе помийте, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 40 хвилин. Потім дайте охолонути і теж наріжте кубиками.
3. Чорнослив промийте теплою водою і наріжте шматочками. Фету наріжте кубиками. Часник очистьте і пропустіть через прес. Волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді й грубо посічіть.
4. Усі підготовлені інгредієнти складіть у салатник. Посоліть, поперчіть, полийте сметаною, перемішайте й подавайте до столу.
Салат з буряком і авокадо
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
авокадо 2 шт.
салатна зелень за смаком
олія кунжутна 1 ст. л.
оцет бальзамічний 1 ч. л.
насіння соняшника 1 ст. л.
гарбузове насіння за смаком
Приготування:
1. Відваріть буряк у киплячій воді до м’якості близько години, охолодіть. Почистьте та наріжте шматочками.
2. Такими ж шматочками наріжте почищене авокадо.
3. Салатну зелень добре промийте, обсушіть та нарвіть руками в миску. Туди ж додайте буряк та авокадо.
4. Заправте кунжутною олією та бальзамічним оцтом, присипте насінням і подавайте.
Салат з буряком, гарбузом і журавлиною
Інгредієнти:
буряк 3 шт.
гарбуз 500 г
сир м’який 100 г
салат мікс 100 г
оливкова олія 20 мл
журавлина 80 г
кунжут білий 20 г
сіль за смаком
Для заправки:
оливкова олія 40 мл
оцет винний 20 мл
мед 20 г
Приготування:
1. Середні буряки помийте, залийте водою і варіть до готовності, близько 45 хвилин. Потім охолодіть, почистьте й наріжте тоненькими півкружальцями.
2. Гарбуз помийте, очистіть від шкірки й насіння та наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Збризніть оливковою олією і помістіть у духовку, розігріту до 180°C, на 20-25 хвилин.
3. Салатні листки і журавлину помийте й обсушіть. Шматочки сиру наріжте кубиками. Для заправки з’єднайте всі інгредієнти й розмішайте.
4. На тарілку викладіть салатні листки, зверху покладіть шматочки гарбуза, буряків і сиру. Полийте салат заправкою, посоліть і перемішайте. Посипте журавлиною і кунжутом.
Салат з буряком і печінкою
Салат з буряком і печінкою готується дуже просто: вам треба зварити буряк і печінку, потім разом з іншими інгредієнтами подрібнити й полити заправкою з олії та соєвого соусу.
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
печінка куряча 400 г
волоські горіхи 20 г
сир твердий 200 г
оливкова олія 60 мл
соус соєвий 20 мл
перець чорний мелений за смаком
Приготування:
1. Буряки середнього розміру помийте і зваріть до готовності протягом 50 хвилин. Потім охолодіть, очистьте і натріть на грубу тертку.
2. Курячу печінку помийте, очистьте від плівок і варіть у підсоленій воді 10 хвилин. Охолодіть і наріжте.
3. Ядра горіхів подрібніть, сир натріть на грубій терці. Олію змішайте з соєвим соусом і перцем й перемішайте.
4. У салатнику з’єднайте буряк, печінку і сир. Полийте соусом і посипте подрібненими горіхами. Перед подачею поставте в холодник на 30 хвилин.
Салат з буряком, апельсином і грушею
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
апельсин 1 шт.
груша 1 шт.
волоські горіхи 100 г
цукор 1 ч. л.
оцет винний 1 ч. л.
гірчиця зерниста 1 ч. л.
оливкова олія 40 мл
салат, листя 4 шт.
сіль за смаком
зелень за смаком
Приготування:
1. Буряки добре вимийте і зваріть до готовності протягом 40-50 хвилин. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкими півкружальцями.
2. Апельсин очистіть, розділіть на часточки і розріжте їх навпіл. Грушу помийте, очистіть і наріжте тоненькими скибочками.
3. У салатник покладіть чисті подрібнені салатні листи, зверху викладіть шматочки буряку, апельсину і груші.
4. Приготуйте заправку. Змішайте цукор, сіль, оцет, гірчицю та олію. Полийте салат заправкою і посипте подрібненими горіхами. Прикрасьте зеленню.
Салат з маринованим буряком
Інгредієнти:
огірки солоні 2 шт.
морква 2 шт.
цибуля ріпчаста 2 шт.
ковбаса 200 г
картопля 3 шт.
буряк маринований 230 г
яйця курячі 2 шт.
майонез 72% 120 г
сіль, перець за смаком
Приготування:
1. Помийте моркву і картоплю. Зваріть їх протягом 30 хвилин. Коли вони охолонуть, почистіть.
2. Зваріть яйця круто протягом 10 хвилин після закипання води. Покладіть готові яйця в холодну воду, потім почистіть.
3. Цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками, маринований буряк — шматочками.
4. Моркву, картоплю, яйця і ковбасу по черзі натріть на грубу тертку.
5. Викладіть салат шарами і перемащуйте кожен майонезом. Спочатку огірки, потім морква, далі половина цибулі, ковбаса, картопля, друга половина цибулі, буряк, яйця. Зверху посоліть і поперчіть. Дайте салату кілька годин настоятися і просочитися в холодильнику.
Запечені бурячки з грибами
Інгредієнти:
буряк 2 шт.
цибуля червона ріпчаста 1 шт.
печериці 300 г
волоські горіхи 100 г
часник, зубчики 3 шт.
олія соняшникова 80 мл
оцет 1 ст. л.
цукор 1 ст. л.
сіль, перець за смаком
Приготування:
1. Буряки середнього розміру помийте, обсушіть і загорніть у фольгу. Запечіть у духовці протягом 45-50 хвилин при температурі 180°C. Потім охолодіть, очистіть і наріжте тонкою соломкою. Приправте оцтом і цукром. Залиште постояти.
2. Гриби (в ідеалі лісові, але можна й печериці) помийте і зваріть до готовності,15-20 хвилин. Дайте охолонути й наріжте смужками.
3. Часник очистіть і разом з горіхами подрібніть у блендері. Цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями.
4. У глибокий салатник покладіть буряк, гриби, цибулю, часниково-горіхову суміш, заправте сіллю, перцем, олією і перемішайте.
Салат з буряком і квасолею
Це класичний варіант дуже популярного на святкових застіллях салату. Квасолю можна замінити капустою - свій смак буряк не втратить.
Інгредієнти:
буряк - 2 шт.
консервована квасоля - 100 г
картопля - 3 шт.
морква - 1 шт.
мариновані огірки - 2 шт.
рослинна олія - 2 ст. л.
сіль, петрушка , мелений перець - за смаком;.
цибуля - 50 г.
Приготування:
1. Свіжі овочі відваріть і наріжте кубиками, додайте в салатницю мариновані огірки і квасолю (без рідини), заправте рослинним маслом з сіллю і перцем. Прикрасьте петрушкою.
2. Щоб приготувати салат з буряком і капустою, замість квасолі використовуйте в рецепті 50 г квашеної капусти (попередньо позбавте її від рідини).
Вінегрет з печерицями
Інгредієнти:
3 бульби картоплі
1 морква
2 буряка
2 солоних або маринованих огірка
100 г печериць
1 помідор
1 яблуко
1 ст. л. яблучного оцту
зелена цибуля за смаком
олія за смаком
Приготування:
1. Відваріть буряк, картоплю і моркву, потім очистіть від шкірки. 2. Гриби наріжте кубиками і обсмажте на олії.
3. Відварені овочі, огірки та яблука наріжте кубиками, відправте в миску, туди ж викладіть печериці і подрібнену зелену цибулю. 4. Змішайте оцет з невеликою кількістю рослинної олії і приправте салат.
Салат з буряка та кальмарів
Інгредієнти:
буряк — один невеликий,
яйця - 3 шт.,
кальмар - 2 тушки,
часник - 2-3 зубчики,
сіль на смак,
майонез або сметана
Приготування:
1. Зваріть буряк, яйця та кальмари.
2. Наріжте невеликими кубиками.
3. Часник дрібно порізати або пропустити через прес.
4. Буряк потріть на середній терці.
5. З’єднати все в одному посуді, посолити та заправити.
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