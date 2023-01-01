Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь, туман.



На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° морозу.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь,місцями туман, налипання мокрого снігу.



На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь, туман.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° морозу.В області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь,місцями туман, налипання мокрого снігу.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

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