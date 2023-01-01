Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь, туман.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° морозу.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледь,місцями туман, налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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