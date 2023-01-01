Заборгував 40 тисяч: на Волині судитимуть неплатника аліментів

Перед судом на Волині постане чоловік, який боргує 40 тисяч гривень сплати за аліментами.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 42-річного жителя села Прилісне Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся відна утримання доньки.Слідство встановило, що чоловік, маючи можливість сплачувати кошти, всіляко цього уникав і наразі боргує майже 40 тисяч гривень. Відтак, волинянин відповідатиме за це перед судом.Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.