Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.



Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.



"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.



Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заяви Угорщини про блокування вступу України до Євросоюзу не можна назвати глобальною проблемою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС."Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщинизаявив, що йогопроти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

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