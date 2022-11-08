Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто

Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто
Заяви Угорщини про блокування вступу України до Євросоюзу не можна назвати глобальною проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.

"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто
Сьогодні, 18:06
Спомин про Героя. Рік тому загинув волинянин Валерій Ющик
Сьогодні, 17:45
ОВА: до 10% населення Волині – переселенці
Сьогодні, 17:19
Тепло та комфорт: як вибрати ідеальну термобілизну на зиму
Сьогодні, 17:01
Міноборони вперше закупить для ЗСУ активні навушники
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна
24 березень, 01:15
Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії. НАЖИВО Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії. НАЖИВО
24 лютий, 19:12
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО «Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
08 листопад, 2022, 06:31
«Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський «Санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, сприйматимуть у Москві з посмішкою», – Зеленський
12 квітень, 2022, 00:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто
Сьогодні, 18:06
 0
Спомин про Героя. Рік тому загинув волинянин Валерій Ющик
Сьогодні, 17:45
 0
ОВА: до 10% населення Волині – переселенці
Сьогодні, 17:19
 0
Тепло та комфорт: як вибрати ідеальну термобілизну на зиму
Сьогодні, 17:01
 0
Міноборони вперше закупить для ЗСУ активні навушники
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8