Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто
Сьогодні, 18:06
Заяви Угорщини про блокування вступу України до Євросоюзу не можна назвати глобальною проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.
Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.
"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.
Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей", - йдеться у заяві.
Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.
"Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.
Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.
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