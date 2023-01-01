ЗСУ знищили десятки окупантів під час нагородження

ЗСУ знищили десятки окупантів під час нагородження
На Херсонщині під час нагородження ЗСУ розколошматили російських загарбників із 810-ї бригади морської піхоти.

Загинули десятки окупантів, а ще сотні поранені, повідомляє РБК-Україна.

"Сили оборони вдарили, я б не хотів далі коментувати, чутлива інформація. Ураження справді нанесено, втрати серед командного складу і особового складу суттєві", - підтвердило інформацію джерело видання, зазначивши, що удар був вдалим.

Зазначимо, що цей удар по ворогу військові вже назвали помстою за атаку РФ по нашим військовослужбовцям на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-й окрему гірсько-штурмову бригаду.

"Накрили" окупантів в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження (19 листопада). Під вогонь потрапила 810-та севастопольська бригада морської піхоти в Херсонській області, додало джерело.

Також за даними джерела, останній командувач цієї бригади "видохся в тил" ще 8 листопада. А ще сім комбригів вже ліквідовані силами ЗСУ.

Додамо, що перед цим про ураження скупчення окупантів написав командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

"Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", - написав він.

За його словами, загинули 25 окупантів, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

Нагадаємо, 3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Трагедія забрала життя 19 бійців, десятки військових отримали поранення, також були поранені і серед місцевого населення.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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