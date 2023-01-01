Спомин про Героя. Рік тому загинув волинянин Валерій Ющик

Рік тому поповниввійськовослужбовець із ВолиніПро це повідомляє у фейсбуці Павлівська територіальна громада.Народився й проживав чоловік у селі Переславичі Волинської області. Початкову освіту здобував в Переславичівській початковій школі, продовжив навчання в загальноосвітній школі I-IIIст. с.Павлівка. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища №23 Володимира, де здобув кваліфікацію електромонтера по обслуговуванню та ремонту електрообладнання, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, водія автомобіля.Валерій любив машини, техніку, водіння – міг годинами проводити час біля машин. Його пристрасть вплинула на вибір професії – хлопець пов’язав своє життя з автомобілями, почавши працювати водієм СГВК «Вільна Україна». Працював водієм ВАТ «Горохівське АТП-10764», трактористом ПП «Європацукор», трактористом-машиністом ТОВ «Старий Порицьк», водієм шкільного автобуса Павлівського ліцею.Проте найзаповітнішою мрією чоловіка було – стати далекобійником, і йому вдалось втілити її в життя. Вже з жовтня 2021-го року він сів за кермо автівки ФОП Ростанюк В.В.Дорога його приваблювала і манила своєю загадковістю. Час, проведений наодинці з мальовничими краєвидами, був для чоловіка безцінним. Огорнувши руками кермо автомобіля, повністю відчуваючи автомобіль, він їздив по асфальтах різних регіонів України, але прагнув підкорити дороги за кордоном.Проте люта війна внесла корективи в плани машиніста. Коли ворог зазіхнув на наші рідні землі, чоловік не зміг залишатись осторонь. Задля незалежного, вільного майбутнього своїх дітей Валерій взяв до рук зброю й пішов захищати нашу неньку Україну.У червні 2022 року був призваний на військову службу до лав Збройних сил України 3-тім відділом Володимир-Волинського РТЦК та СП.Служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Механік-водій БМП.Життя Валерія Ющика 18 листопада 2022 року обірвалось в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу міста Бахмут Донецької області.«В пам’яті кожного, хто знав Валерія, житиме образ щирого, відкритого чоловіка, який жив своєю справою і в очах якого не згасав вогонь. Щирі співчуття рідним та близьким… Усією громадою розділяємо Ваше горе», - повідомляють у громаді.