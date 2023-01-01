ОВА: до 10% населення Волині – переселенці

На Волині 7-10% населення нині становлять, що вимушені були втікати від війни.Про це заявив заступник начальника управління економічного розвитку, інвестицій, туризму та курортів департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА, інформує у Фейсбуці Волинська ОВА.Власне, в ОВА розпочали роботу над актуалізацією Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року включно. Стратегія була затверджена у жовтні 2020 року і є головним плановим документом розвитку регіону на довгострокову перспективу. Однак, у зв’язку з новими реаліями та викликами, які постали перед областю та державою зокрема, документ необхідно оновити.«Актуалізація Стратегії зумовлена, зокрема, необхідністю врахувати наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну та їх впливу на територіальні громади, підвищення безпеки та стійкості до зовнішніх чинників, а також набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС та євроінтеграційними процесами», – зазначив заступник голови ОДАВарто зазначати, що оновити Стратегію допомагає Волинський ресурсний центр у рамках проєкту «Актуалізація стратегій розвитку шести регіонів України» за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».Як розповів заступник начальника управління економічного розвитку, інвестицій, туризму та курортів департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА Андрій Ткачук, на сьогодні Стратегія розвитку Волинської області є однією з кращих в Україні, де враховані гендерні моменти, питання інклюзії та сталого розвитку, однак вона все одно потребує оновлення.Він презентував соціально-економічний аналіз Волині та наголосив на викликах, які постали перед областю.«Зрозуміло, що військова російська агресія внесла свої корективи – це зруйнована інфраструктура, збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, відсутність певних статистичних даних тощо, – повідомив Андрій Ткачук. – Наразі 7-10 відсотків від загальної кількості населення області – внутрішні переселенці. Це якраз той момент, який треба проаналізувати у всіх розділах Стратегії».Також він зазначив, що на Волині в основному функціонує обробна промисловість, тому у цьому напрямку також необхідно актуалізувати Стратегію.«Є бізнес, який через воєнний стан отримав додаткові можливості для розвитку та переорієнтувався. Тобто зараз акцент на продовольчу безпеку, на збільшення кількості переробки, оскільки перервалися певні торгівельні шляхи та погіршилася експортна логістика», – додав заступник начальника управління економічного розвитку ОДА.Крім того, він зауважив, що якщо раніше планували зменшити обсяги видобування вугілля та шукати нові шляхи економічного зростання вугільних регіонів, то зараз в області є виклик стосовно енергетичної безпеки та забезпечення альтернативним паливом населення.«Цінно, що нас підтримує уряд Німеччини, який має колосальний досвід у трансформації вугільної галузі», – підкреслив Андрій Ткачук.Водночас у Стратегії планують передбачити певний обсяг фінансування для створення інвестиційних майданчиків бізнесу, що також допоможе покращити релокацію підприємств на Волинь.