Міноборони вперше закупить для ЗСУ активні навушники

Міністерство оборони вперше закупить для Збройних сил України активні армійські навушники.Про це в телеграм інформує волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при МіноборониМіноборони вперше закупить для наших бійців активні армійські навушники. «Зараз у колегіальному органі з тилового забезпечення вивчаємо ТТХ, виробників і ціни. Звісно ж, вимогою до виробників буде сертифікація НАТО», - зазначила вона.Активні армійські навушники є важливим елементом екіпіровки сучасного воїна на полі бою. Вони захищають бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках навіть дає можливість запобігти контузії. Це необхідний елемент екіпірування згідно зі стандартами НАТО.«Централізовані закупівлі цього обладнання Міноборони проводитиме вперше. Важливий сам принцип: закупівлі диктуються не планом, а потребами реального бійця на фронті», - підкреслила волонтерка.