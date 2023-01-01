Міноборони вперше закупить для ЗСУ активні навушники
Сьогодні, 16:47
Міністерство оборони вперше закупить для Збройних сил України активні армійські навушники.
Про це в телеграм інформує волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.
Міноборони вперше закупить для наших бійців активні армійські навушники. «Зараз у колегіальному органі з тилового забезпечення вивчаємо ТТХ, виробників і ціни. Звісно ж, вимогою до виробників буде сертифікація НАТО», - зазначила вона.
Активні армійські навушники є важливим елементом екіпіровки сучасного воїна на полі бою. Вони захищають бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках навіть дає можливість запобігти контузії. Це необхідний елемент екіпірування згідно зі стандартами НАТО.
«Централізовані закупівлі цього обладнання Міноборони проводитиме вперше. Важливий сам принцип: закупівлі диктуються не планом, а потребами реального бійця на фронті», - підкреслила волонтерка.
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Про це в телеграм інформує волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.
Міноборони вперше закупить для наших бійців активні армійські навушники. «Зараз у колегіальному органі з тилового забезпечення вивчаємо ТТХ, виробників і ціни. Звісно ж, вимогою до виробників буде сертифікація НАТО», - зазначила вона.
Активні армійські навушники є важливим елементом екіпіровки сучасного воїна на полі бою. Вони захищають бійця від гучних вибухів, що в деяких випадках навіть дає можливість запобігти контузії. Це необхідний елемент екіпірування згідно зі стандартами НАТО.
«Централізовані закупівлі цього обладнання Міноборони проводитиме вперше. Важливий сам принцип: закупівлі диктуються не планом, а потребами реального бійця на фронті», - підкреслила волонтерка.
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Міноборони вперше закупить для ЗСУ активні навушники
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