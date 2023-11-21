«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами

«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся в Києві з бійцями Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101 окремої бригади охорони Генштабу, які повернулися з виконання бойових завдань, зокрема в напрямку Авдіївки.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

«Люди у Сполучених Штатах Америки й у всьому світі неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку та готовністю покласти все, що маєте, на захист суверенітету України», — сказав Ллойд Остін.

Міністр оборони США також сказав, що він прибув, щоб засвідчити, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.

«Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно», — сказав глава Пентагону.
«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами

Нагадаємо, напередодні міністри оборони США та України провели зустріч сам-на-сам у Києві перед тим, як провести розширені переговори. У них узяли участь головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін та інші.

Говорили про поточні та майбутні потреби України на полі бою та те, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити.
«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами

Глава Міноборони України Рустем Умєров назвав переговори «плідними». У день візиту США оголосили про новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.
«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами

«Люди по всьому світу вражені вашою відвагою»: глава Пентагону зустрівся з українськими воїнами

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Теги: глава Пентагону, Україна, військові
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