Перевізники Словаччини заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною





Про це Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".



"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".



Його ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими", - йдеться в повідомленні.



За словами Демченка, наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.



Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.



Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.



Водночас пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.



Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.



Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія. Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.



Єврокомісія вже попередила, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".Про це повідомив речник Держприкордонслужбив коментарі "Українській правді"."За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".Його ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими", - йдеться в повідомленні.За словами Демченка, наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.Водночас пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 16 листопада на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія. Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, щоЄврокомісія вже попередила, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.

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