«Укрзалізниця» запускає потяги з Луцька до Ужгорода та Рахова

«Укрзалізниця» запускає потяги з Луцька до Ужгорода та Рахова
АТ "Укрзалізниця" у новому розкладі з 10 грудня запустить три нові міжнародні пасажирські потяги та 11 нових маршрутів у внутрішньому сполученні. Зокрема, з’являться п’ять нових маршрутів до Карпат: «Суми – Рахів», «Луцьк – Рахів», «Київ – Мукачево», «Луцьк – Ужгород» та «Кривий Ріг – Ясіня».

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, передає кореспондент Укрінформу.

«Пасажирські перевезення — це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось — призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси», — сказав Лященко.

На міжнародному напрямку у новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами «Чоп — Відень», «Чоп — Прага» та «Дніпро — Хелм».

«Завдяки цьому додатковому розкладу ми будемо мати уже 22 міжнародні рейси. На початку 2022 року у нас було 9 рейсів, на початку 2023 року ми запустили ще 10 рейсів, і зараз запускаємо ще три», - зауважив Лященко.

Крім того, заплановано відкриття рейсів між містами-хабами всередині країни: «Одеса - Запоріжжя», «Київ - Львів», «Ужгород - Чернівці», «Кременчук - Чернівці», «Запоріжжя - Чернівці» та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом «Київ - Тернопіль».

У новому розкладі з’являться п’ять нових маршрутів до Карпат: «Суми – Рахів», «Луцьк - Рахів», «Київ - Мукачево», «Луцьк - Ужгород» та «Кривий Ріг - Ясіня».

За даними Укрзалізниці, за підсумками 2023 року у внутрішньому сполученні загалом планується перевезти 24,7 млн пасажирів, і ще 2 млн пасажирів – у міжнародному.

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Теги: Волинь, Луцьк, потяги
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