«Укрзалізниця» запускає потяги з Луцька до Ужгорода та Рахова





Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, передає кореспондент



«Пасажирські перевезення — це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось — призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси», — сказав Лященко.



На міжнародному напрямку у новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами «Чоп — Відень», «Чоп — Прага» та «Дніпро — Хелм».



«Завдяки цьому додатковому розкладу ми будемо мати уже 22 міжнародні рейси. На початку 2022 року у нас було 9 рейсів, на початку 2023 року ми запустили ще 10 рейсів, і зараз запускаємо ще три», - зауважив Лященко.



Крім того, заплановано відкриття рейсів між містами-хабами всередині країни: «Одеса - Запоріжжя», «Київ - Львів», «Ужгород - Чернівці», «Кременчук - Чернівці», «Запоріжжя - Чернівці» та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом «Київ - Тернопіль».



У новому розкладі з’являться п’ять нових маршрутів до Карпат: «Суми – Рахів», «Луцьк - Рахів», «Київ - Мукачево», «Луцьк - Ужгород» та «Кривий Ріг - Ясіня».



За даними Укрзалізниці, за підсумками 2023 року у внутрішньому сполученні загалом планується перевезти 24,7 млн пасажирів, і ще 2 млн пасажирів – у міжнародному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ "Укрзалізниця" у новому розкладі з 10 грудня запустить три нові міжнародні пасажирські потяги та 11 нових маршрутів у внутрішньому сполученні. Зокрема, з’являться п’ять нових маршрутів до Карпат: «Суми – Рахів», «Луцьк – Рахів», «Київ – Мукачево», «Луцьк – Ужгород» та «Кривий Ріг – Ясіня».Про це повідомив голова правління Укрзалізниці, передає кореспондент Укрінформу «Пасажирські перевезення — це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось — призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси», — сказав Лященко.На міжнародному напрямку у новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами «Чоп — Відень», «Чоп — Прага» та «Дніпро — Хелм».«Завдяки цьому додатковому розкладу ми будемо мати уже 22 міжнародні рейси. На початку 2022 року у нас було 9 рейсів, на початку 2023 року ми запустили ще 10 рейсів, і зараз запускаємо ще три», - зауважив Лященко.Крім того, заплановано відкриття рейсів між містами-хабами всередині країни: «Одеса - Запоріжжя», «Київ - Львів», «Ужгород - Чернівці», «Кременчук - Чернівці», «Запоріжжя - Чернівці» та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом «Київ - Тернопіль».У новому розкладі з’являться п’ять нових маршрутів до Карпат: «Суми – Рахів», «Луцьк - Рахів», «Київ - Мукачево», «Луцьк - Ужгород» та «Кривий Ріг - Ясіня».За даними Укрзалізниці, за підсумками 2023 року у внутрішньому сполученні загалом планується перевезти 24,7 млн пасажирів, і ще 2 млн пасажирів – у міжнародному.

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