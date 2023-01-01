На Волині попрощалися із Героєм Миколою Максимуком

загиблого захисника Миколу Максимука.



Про це пише



За інформацією Миколи Денисюка, на минулому тижні трагічна звістка сколихнула всю Самарівську громаду. На війні загинув житель села Язавні Микола Іванович Максимук, 1982 року народження, рядовий, стрілець-снайпер одного з механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.



Миколу Максимука мобілізували 24 лютого 2023 року після смерті свого батька, а загинув 16 листопада 2023 року в Харківській області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Його остання дорога у своє рідне село пролягла у суботу ввечері 18 листопада. Люди долучались до супроводу на власних автомобілях, у придорожніх населених пунктах стояли навколішки із лампадками та синьо-жовтими стягами.



«Микола любив життя, був щирим, усміхненим, привітливим, завжди готовим прийти на допомогу, тому ніколи не відказував у ній людям. За це поважали його у селі. Щоб заробити на прожиття часто виїжджав на сезонні роботи, де займався ремонтами. Таким він навічно залишиться у пам’яті односельців», - йдеться у повідомленні.



Провести Героя в останню путь у цю похмуру листопадову неділю зібралось кілька сотень людей із Самарівської округи. Прийшли віддати останню шану Миколі його рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі громадяни.



Дорогу від хати Героя до храму рівноапостольного князя Володимира та на кладовище встелили живими квітами та зеленим віттям дерев. Поховали Героя у селі Самари під залпи військового салюту.



«Сотні людей дивились на домовину Героя і не вірили своїм очам те, що відбувається. А чи то останнє? Не віриться, що вже не привітається до них такий хороший товариш, родич, сусід…. Ніщо вже ніколи не залікує зранену душу мами Катерини, до якої вже не заговорить Микола, не зустрінеться із братом Сергієм та сестричкою Людою. Залишаться на серці тільки хороші спогади про нього та фото. Тепер воїн навічно на небесній варті, а над його могилою майорітиме синьо-жовтий стяг. Нехай у небесній обителі буде легко і світло його душі! Дякуємо за Україну», – зазначив Микола Денисюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селі Язавні люди провели в останню путьПро це пише Район.Ратне За інформацією, на минулому тижні трагічна звістка сколихнула всю Самарівську громаду. На війні загинув житель села Язавні Микола Іванович Максимук, 1982 року народження, рядовий, стрілець-снайпер одного з механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.Миколу Максимука мобілізували 24 лютого 2023 року після смерті свого батька, а загинув 16 листопада 2023 року в Харківській області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.Його остання дорога у своє рідне село пролягла у суботу ввечері 18 листопада. Люди долучались до супроводу на власних автомобілях, у придорожніх населених пунктах стояли навколішки із лампадками та синьо-жовтими стягами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію