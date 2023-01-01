На дорогах буде халепа: волинян попередили про небезпечну ожеледь

На дорогах буде халепа: волинян попередили про небезпечну ожеледь
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Як інформують синоптики, 22 листопада по області та в Луцьку утримається ожеледиця. Вночі та вранці, по області та в Луцьку, очікується ожеледь, місцями по області та в Луцьку туман.

Тому гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий)

«Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - застерігають волинські синоптики.
На дорогах буде халепа: волинян попередили про небезпечну ожеледь

Нагадаємо, у Луцьку BMW збив пішохода, постраждалий – у лікарні.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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