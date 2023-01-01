У центрі Луцька не розминулися легковики

У центрі Луцька не розминулися легковики
У центрі Луцька сьогодні, 21 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Автопригода трапилася обідньої пори на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової у самісінькому центрі Луцька.

На дорозі не розминулися два легкові автомобілі.
У центрі Луцька не розминулися легковики

Наразі автопригоду оформляють працівники патрульної поліції.
У центрі Луцька не розминулися легковики

Подробиці ДТП – згодом.
У центрі Луцька не розминулися легковики

Нагадаємо, Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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Теги: ДТП, Луцьк
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