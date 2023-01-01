У центрі Луцька не розминулися легковики
Сьогодні, 14:45
У центрі Луцька сьогодні, 21 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Автопригода трапилася обідньої пори на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової у самісінькому центрі Луцька.
На дорозі не розминулися два легкові автомобілі.
Наразі автопригоду оформляють працівники патрульної поліції.
Подробиці ДТП – згодом.
Нагадаємо, Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Автопригода трапилася обідньої пори на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової у самісінькому центрі Луцька.
На дорозі не розминулися два легкові автомобілі.
Наразі автопригоду оформляють працівники патрульної поліції.
Подробиці ДТП – згодом.
Нагадаємо, Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
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