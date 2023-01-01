У центрі Луцька не розминулися легковики





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.



Автопригода трапилася обідньої пори на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової у самісінькому центрі Луцька.



На дорозі не розминулися два легкові автомобілі.



Наразі автопригоду оформляють працівники патрульної поліції.



Подробиці ДТП – згодом.



Нагадаємо, Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька сьогодні, 21 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це повідомляє кореспондентАвтопригода трапилася обідньої пори на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової у самісінькому центрі Луцька.На дорозі не розминулися два легкові автомобілі.Наразі автопригоду оформляють працівники патрульної поліції.Подробиці ДТП – згодом.Нагадаємо, Волинський обласний центр з гідрометеорологіїпро небезпечні метеорологічні явища.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію