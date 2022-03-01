Нардеп носив хабар у китайській шкатулці, щоб роздерибанити мільярд
Сьогодні, 15:06
Чинний народний депутат підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у галузі відновлення.
Про це у телеграмі інформує НАБУ.
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.
У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Україні правоохоронцям вперше вдалося задокументувати неправомірну вигоду у криптовалюті.
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Про це у телеграмі інформує НАБУ.
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.
У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Україні правоохоронцям вперше вдалося задокументувати неправомірну вигоду у криптовалюті.
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