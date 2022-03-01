Нардеп носив хабар у китайській шкатулці, щоб роздерибанити мільярд

Чинний народний депутат підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у галузі відновлення.Про це у телеграмі інформує НАБУ.НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.Нагадаємо, в Україні правоохоронцямнеправомірну вигоду у криптовалюті.