Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову
Сьогодні, 16:02
У Нововолинській громаді – знову скорбота. Сьогодні, 21 листопада, провели в останню путь Захисницю Ольгу Кулікову.
Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Жінка родом із Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю переїхала у Нововолинськ.
Ольга віддано несла службу в лавах Збройних сил України, але, на жаль, її серце раптово зупинилося.
Це непоправна втрата для батьків, сина, чоловіка та подвійне горе для родини, яка уже поховала одного Героя - Максима Стрижака.
«Щиро співчуваю сімʼї та друзям Захисниці. Вічна слава Героїні», - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Жінка родом із Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю переїхала у Нововолинськ.
Ольга віддано несла службу в лавах Збройних сил України, але, на жаль, її серце раптово зупинилося.
Це непоправна втрата для батьків, сина, чоловіка та подвійне горе для родини, яка уже поховала одного Героя - Максима Стрижака.
«Щиро співчуваю сімʼї та друзям Захисниці. Вічна слава Героїні», - зазначив Борис Карпус.
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