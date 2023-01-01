Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

знову скорбота. Сьогодні, 21 листопада, провели в останню путь Захисницю Ольгу Кулікову.



Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Жінка родом із Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю переїхала у Нововолинськ.



Ольга віддано несла службу в лавах Збройних сил України, але, на жаль, її серце раптово зупинилося.



Це непоправна втрата для батьків, сина, чоловіка та подвійне горе для родини, яка уже поховала одного Героя - Максима Стрижака.



«Щиро співчуваю сімʼї та друзям Захисниці. Вічна слава Героїні», - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській громаді –. Сьогодні, 21 листопада, провели в останню путь ЗахисницюПро це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаЖінка родом із Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю переїхала у Нововолинськ.Ольга віддано несла службу в лавах Збройних сил України, але, на жаль, її серце раптово зупинилося.Це непоправна втрата для батьків, сина, чоловіка та подвійне горе для родини, яка уже поховала одного Героя -«Щиро співчуваю сімʼї та друзям Захисниці. Вічна слава Героїні», - зазначив Борис Карпус.

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