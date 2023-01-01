Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову
У Нововолинській громаді – знову скорбота. Сьогодні, 21 листопада, провели в останню путь Захисницю Ольгу Кулікову.

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Жінка родом із Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю переїхала у Нововолинськ.
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

Ольга віддано несла службу в лавах Збройних сил України, але, на жаль, її серце раптово зупинилося.
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

Це непоправна втрата для батьків, сина, чоловіка та подвійне горе для родини, яка уже поховала одного Героя - Максима Стрижака.
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

«Щиро співчуваю сімʼї та друзям Захисниці. Вічна слава Героїні», - зазначив Борис Карпус.
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову
Не витримало серце: на Волині поховали Захисницю Ольгу Кулікову

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Теги: загиблі, війна
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