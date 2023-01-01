Міноборони: намагаються зірвати закупівлю продуктів для ЗСУ

Закупівлі продуктів для війська намагаються зірвати. Міністерство оборони вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Так, 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оборони України оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв — відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі ціннові пропозиції.Тому, Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.На думку МОУ, така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.Нагадаємо, українські військові безпосередньо на фронті, невразливий для російських систем радіоелектронної боротьби.