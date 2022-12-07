Угорщина заблокувала обговорення 12 пакету санкцій ЄС проти РФ, – журналіст

Угорщина заблокувала обговорення 12 пакету санкцій ЄС проти РФ, – журналіст
Посли країн ЄС провели дебати про новий пакет санкцій проти Росії, але Угорщина повністю заблокувала цей процес.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на редактора Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи​ Рікарда Йозвяка.

Рікард Йозвяк зазначає, що тепер треба дивитися, чи вдасться домовитися про нові санкції проти РФ раніше зимових свят.
Посли країн ЄС провели дебати про новий пакет санкцій проти Росії, але Угорщина повністю заблокувала цей процес. Про це повідомляє

За його словами, відбулися перші дебати між послами Євросоюзу за новим "і, можливо, найслабшим" пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Проте Угорщина повністю заблокувала обговорення всього пакета санкцій, додав журналіст.

Він додав, що тепер треба дивитися, чи вдасться домовитися про нові санкції проти РФ раніше зимових свят.

Як ми вже писали раніше, угорський уряд в п’ятницю, 17 листопада, почав неофіційне опитування місцевих виборців про деякі суперечливі питання. Опитування складається з 11 запитань, зокрема про зупинку допомоги від ЄС Україні та про перешкоджання переговорам про вступ України в ЄС.

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Теги: Україна, допомога, ЄС, Угорщина, росія
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