На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО

На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО
Волинські патрульні допомогли врятувати чоловіка, який потребував невідкладної допомоги.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волині.

20 листопада ковельські поліцейські отримали повідомлення з проханням про допомогу від фахівців екстреної допомоги. Медики приїхали на виклик про погане самопочуття одного із жителів міста, однак потрапити в домогосподарство не змогли — ворота були зачинені на замок.

На місце прибули патрульні Дмитро Парій та Олександр Матвіюк. Поліцейські розуміли, що стан чоловіка міг погіршитися, й у власній оселі він перебуває в небезпеці. З дозволу родички інспектори зайшли в будинок. Побоювання поліцейських підтвердилися: в одній із кімнат вони помітили господаря дому з ознаками інсульту. Громадянин був у безпорадному стані й не міг поворухнутися.

Патрульні негайно покликали медиків, а поки ті надавали пацієнту першу допомогу, інспектори деблокували замок на воротах. Чоловіка шпиталізували.

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Теги: Волинь, Ковель
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