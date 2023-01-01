На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО

Волинські патрульні допомогли врятувати чоловіка, який потребував невідкладної допомоги.Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волині.20 листопада ковельські поліцейські отримали повідомлення з проханням про допомогу від фахівців екстреної допомоги. Медики приїхали на виклик про погане самопочуття одного із жителів міста, однак потрапити в домогосподарство не змогли — ворота були зачинені на замок.На місце прибули патрульніта. Поліцейські розуміли, що стан чоловіка міг погіршитися, й у власній оселі він перебуває в небезпеці. З дозволу родички інспектори зайшли в будинок. Побоювання поліцейських підтвердилися: в одній із кімнат вони помітили господаря дому з ознаками інсульту. Громадянин був у безпорадному стані й не міг поворухнутися.Патрульні негайно покликали медиків, а поки ті надавали пацієнту першу допомогу, інспектори деблокували замок на воротах. Чоловіка шпиталізували.