На Володимирщині – новий керівник поліції

Олександр Ципко.



Про це стало відомо під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки, - повідомляє



Колишнього начальника Василя Майданюка перевели у Волинське обласне управління нацполіції.



Тимчасово виконувати обов’язки начальника поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП призначили заступника Майданюка, начальника слідчого відділення Олександра Ципка. До слова, Олександр Ципко із 2021 року по січень 2022 року був на посаді начальника поліції відділення №1 міста Нововолинська.

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