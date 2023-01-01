На Володимирщині – новий керівник поліції
Сьогодні, 21:39
У Володимир-Волинському районному відділі поліції змінився керівник. Тимчасово виконуючим обов’язки начальника поліції став Олександр Ципко.
Про це стало відомо під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки, - повідомляє БУГ.
Колишнього начальника Василя Майданюка перевели у Волинське обласне управління нацполіції.
Тимчасово виконувати обов’язки начальника поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП призначили заступника Майданюка, начальника слідчого відділення Олександра Ципка. До слова, Олександр Ципко із 2021 року по січень 2022 року був на посаді начальника поліції відділення №1 міста Нововолинська.
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Про це стало відомо під час брифінгу міського голови Ігоря Пальонки, - повідомляє БУГ.
Колишнього начальника Василя Майданюка перевели у Волинське обласне управління нацполіції.
Тимчасово виконувати обов’язки начальника поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП призначили заступника Майданюка, начальника слідчого відділення Олександра Ципка. До слова, Олександр Ципко із 2021 року по січень 2022 року був на посаді начальника поліції відділення №1 міста Нововолинська.
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