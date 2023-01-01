«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО

Члени клубу «Луцькі соколи» вдало виступили на Чемпіонаті України зі стрільби з лука та завоювали 7 медалей різного ґатунку.Про це повідомили на сторінці стрілецького клубу.Волиняни здобули сім медалей на Чемпіонаті України зі стрільби з лука серед кадетів і молодших.Один зі стрільців на змаганнях здобув звання Кандидата в майстри спорту. Крім цьогоздобув звання Чемпіона України в особистому заліку в категорії U15.Срібло завоювала команда хлопців в складі: Богдан Кінах,Також, срібло в командних змаганнях виборюють дівчата в складі:Вперше норматив Кандидата в майстри спорту зі стрільби з лука на Волині виконала дівчина -. Ярина Дучимінська Ярина та Олександр Маневський виконали ІІІ розряди.Тренери волинських лучників єта