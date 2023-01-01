«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО

«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО
Члени клубу «Луцькі соколи» вдало виступили на Чемпіонаті України зі стрільби з лука та завоювали 7 медалей різного ґатунку.

Про це повідомили на сторінці стрілецького клубу.

Волиняни здобули сім медалей на Чемпіонаті України зі стрільби з лука серед кадетів і молодших.

Один зі стрільців на змаганнях здобув звання Кандидата в майстри спорту. Крім цього Богдан Кінах здобув звання Чемпіона України в особистому заліку в категорії U15.

Срібло завоювала команда хлопців в складі: Богдан Кінах, Олександр Маневський, Давид Павловський.

Також, срібло в командних змаганнях виборюють дівчата в складі: Аліна Ройко, Юліана Бернадин, Ярина Дучимінська.

Вперше норматив Кандидата в майстри спорту зі стрільби з лука на Волині виконала дівчина - Соломія Каліш. Ярина Дучимінська Ярина та Олександр Маневський виконали ІІІ розряди.

Тренери волинських лучників є Олег Дучимінський та Євген Макар.


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Теги: спорт, Волинь, стрільба з лука
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