«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО
Сьогодні, 22:20
Члени клубу «Луцькі соколи» вдало виступили на Чемпіонаті України зі стрільби з лука та завоювали 7 медалей різного ґатунку.
Про це повідомили на сторінці стрілецького клубу.
Волиняни здобули сім медалей на Чемпіонаті України зі стрільби з лука серед кадетів і молодших.
Один зі стрільців на змаганнях здобув звання Кандидата в майстри спорту. Крім цього Богдан Кінах здобув звання Чемпіона України в особистому заліку в категорії U15.
Срібло завоювала команда хлопців в складі: Богдан Кінах, Олександр Маневський, Давид Павловський.
Також, срібло в командних змаганнях виборюють дівчата в складі: Аліна Ройко, Юліана Бернадин, Ярина Дучимінська.
Вперше норматив Кандидата в майстри спорту зі стрільби з лука на Волині виконала дівчина - Соломія Каліш. Ярина Дучимінська Ярина та Олександр Маневський виконали ІІІ розряди.
Тренери волинських лучників є Олег Дучимінський та Євген Макар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці стрілецького клубу.
Волиняни здобули сім медалей на Чемпіонаті України зі стрільби з лука серед кадетів і молодших.
Один зі стрільців на змаганнях здобув звання Кандидата в майстри спорту. Крім цього Богдан Кінах здобув звання Чемпіона України в особистому заліку в категорії U15.
Срібло завоювала команда хлопців в складі: Богдан Кінах, Олександр Маневський, Давид Павловський.
Також, срібло в командних змаганнях виборюють дівчата в складі: Аліна Ройко, Юліана Бернадин, Ярина Дучимінська.
Вперше норматив Кандидата в майстри спорту зі стрільби з лука на Волині виконала дівчина - Соломія Каліш. Ярина Дучимінська Ярина та Олександр Маневський виконали ІІІ розряди.
Тренери волинських лучників є Олег Дучимінський та Євген Макар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО
Сьогодні, 22:20
На Володимирщині – новий керівник поліції
Сьогодні, 21:39
На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:58
ТОП-10 салатів із буряка. РЕЦЕПТИ
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 листопада
Сьогодні, 20:00