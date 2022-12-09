Парламент Словаччини ухвалив припинення допомоги Україні





За час повномасштабного вторгнення попередні уряди країни передавали нашій державі системи протиповітряної оборони, гелікоптери, самохідні гаубиці, амуніцію та пальне, - пише

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів, що країни, які колись входили до сфери впливу СРСР, ще за перших 6 – 9 місяців повномасштабної війни допомогли нам дуже сильно. Відтак у контексті надання радянської техніки вони передали все, що могли ще у 2022 році.



"Україна справді отримала від Словаччини багато необхідного озброєння. Далі триває робота щодо виробництва нових одиниць, їхнього постачання, але все це комерційні контракти, які продовжать виконувати. Зрозуміло, що навіть така невелика країна, як Словаччина могла б надати нам, наприклад, боєприпаси. Для України важливими є навіть тисяча снарядів. Але це означає, що нам потрібно трансформуватися до нових реалій ведення війни, бути готовими до того, що безповоротної допомоги з часом може ставати менше",

– зауважив Андрій Крамаров.



Відтак треба нарощувати власне виробництво, укладати надійні контракти на постачання озброєння і вести відповідні дискусії з більш потужними партнерами, зокрема Німеччиною, США та Великою Британією.



Позиція Словаччини щодо України

На початку листопада уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо заблокував 14 пакет військової допомоги Україні. Його сума мала становити 40,3 мільйона євро. Тоді проросійський політик Фіцо заявив, що радий такому рішенню. Натомість віцеспікер парламенту Міхал Шимечка наголосив, що допомога Україні – це вклад в безпеку Словаччини.



Ще під час своєї передвиборчої кампанії Роберт Фіцо заявляв, що Україна має відзвітувати про кошти, які отримала, перш ніж їй нададуть нову допомогу. Крім цього він назвав нашу державу "найбільш корумпованою країною у світі" й зауважив, що готовий надавати лише гуманітарну, а не військову допомогу.



Перевізники Словаччини 21 листопада заблокували рух вантажівок в напрямку України. Перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" утворилася черга з 300 машин. Наразі невідомо скільки триватиме блокування, його почали з 13:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент Словаччини затвердив програму уряду Роберта Фіцо, яка передбачає припинення допомоги Україні.За час повномасштабного вторгнення попередні уряди країни передавали нашій державі системи протиповітряної оборони, гелікоптери, самохідні гаубиці, амуніцію та пальне, - пише 24 канал.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів, що країни, які колись входили до сфери впливу СРСР, ще за перших 6 – 9 місяців повномасштабної війни допомогли нам дуже сильно. Відтак у контексті надання радянської техніки вони передали все, що могли ще у 2022 році."Україна справді отримала від Словаччини багато необхідного озброєння. Далі триває робота щодо виробництва нових одиниць, їхнього постачання, але все це комерційні контракти, які продовжать виконувати. Зрозуміло, що навіть така невелика країна, як Словаччина могла б надати нам, наприклад, боєприпаси. Для України важливими є навіть тисяча снарядів. Але це означає, що нам потрібно трансформуватися до нових реалій ведення війни, бути готовими до того, що безповоротної допомоги з часом може ставати менше",– зауважив Андрій Крамаров.Відтак треба нарощувати власне виробництво, укладати надійні контракти на постачання озброєння і вести відповідні дискусії з більш потужними партнерами, зокрема Німеччиною, США та Великою Британією.На початку листопада уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо заблокував 14 пакет військової допомоги Україні. Його сума мала становити 40,3 мільйона євро. Тоді проросійський політик Фіцо заявив, що радий такому рішенню. Натомість віцеспікер парламенту Міхал Шимечка наголосив, що допомога Україні – це вклад в безпеку Словаччини.Ще під час своєї передвиборчої кампанії Роберт Фіцо заявляв, що Україна має відзвітувати про кошти, які отримала, перш ніж їй нададуть нову допомогу. Крім цього він назвав нашу державу "найбільш корумпованою країною у світі" й зауважив, що готовий надавати лише гуманітарну, а не військову допомогу.Перевізники Словаччини 21 листопада заблокували рух вантажівок в напрямку України. Перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" утворилася черга з 300 машин. Наразі невідомо скільки триватиме блокування, його почали з 13:30.

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