Відбудеться новий «Рамштайн»: що вирішуватимуть





Про це заявила в вівторок під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент



«Завтра міністр (Ллойд Остін – ред.) проведе в віртуальному форматі 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка посилить нашу прихильність Україні разом із нашими понад 50 союзниками», - зауважила представниця американського відомства.



Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжать працювати з коаліцією союзників і партнерів, «щоби надати Україні можливості, необхідні для самооборони».



Крім того, представниця Міноборони США підкреслила важливість, щоби Конгрес нарешті ухвалив запит президента Байдена на додаткове фінансування, який містить масштабний пакет допомоги Україні.



Як відомо, глава Пентагону Ллойд Остін разом із командувачем Збройних сил США в Європі генералом Каволі у понеділок без попередніх оголошень відвідали з візитом Київ. Остін заявив, що його перебування в українській столиці – це знак підтвердження, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні в її протистоянні російській агресії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України, запланована на 22 листопада, зосередиться на забезпеченні українських сил можливостями, необхідними для самооборони.Про це заявила в вівторок під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону, передає власний кореспондент Укрінформу. «Завтра міністр (Ллойд Остін – ред.) проведе в віртуальному форматі 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка посилить нашу прихильність Україні разом із нашими понад 50 союзниками», - зауважила представниця американського відомства.Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжать працювати з коаліцією союзників і партнерів, «щоби надати Україні можливості, необхідні для самооборони».Крім того, представниця Міноборони США підкреслила важливість, щоби Конгрес нарешті ухвалив запит президента Байдена на додаткове фінансування, який містить масштабний пакет допомоги Україні.Як відомо, глава Пентагону Ллойд Остін разом із командувачем Збройних сил США в Європі генералом Каволі у понеділок без попередніх оголошень відвідали з візитом Київ. Остін заявив, що його перебування в українській столиці – це знак підтвердження, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні в її протистоянні російській агресії.

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