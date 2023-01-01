На Волині впроваджують проєкт «Медсестра громади»

На Волині впроваджують проєкт «Медсестра громади»
Пілотний проєкт "Медсестра громади" впроваджують у трьох громадах Волині – Любешівській, Ратнівській та Камінь-Каширській.

Про це розповіли у Волинській обласній раді, пише Суспільне.

Суть проєкту полягає у підготовці для віддалених громад сімейних медсестер, завдяки яким жителі могли б отримувати великий перелік медичних послуг без потреби долати дорогу до амбулаторій.

"Новація націлена на підвищення якості надання медичних послуг мешканцям територій з населеними пунктами, які значно віддалені від центрів первинної медичної допомоги", — сказав начальник управління охорони здоров’я Юрій Легкодух.

На Волині обрали три громади для реалізації проєкту, де є важкодоступність медичних послуг та велика кількість багатодітних родин. Як розповів голова обласної ради Григорій Недопад, із головами трьох громад вже відбулися перемовини.

Начальник управління охорони здоров’я ОВА Юрій Легкодух додав, що особливістю цих громад є й те, що через релігійні переконання значна частина мешканців не має укладених декларацій з сімейними лікарями та відмовляються від вакцинації, а це створює проблеми при зарахуванні дітей до школи.

Для реалізації проєкту у Волинському медінституті навчатимуть спеціалістів. Його директорка Тетяна Пастрик.

"З січня-лютого ми готові до запровадження нових навчальних програм для спеціалізацій "Фізична та реабілітаційна медицини для медичних сестер і братів" і "Сестра медична громади". Для останнього напрямку запланували 15 місць з тримісячним курсом перепідготовки", — розповіла Тетяна Пастрик.

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Теги: лікарі, Волинь
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