На дахах волинських лікарень та амбулаторій збудують сонячні електростанції

На дахах волинських лікарень та амбулаторій збудують сонячні електростанції
На дахах 21 лікарні та амбулаторії на Волині збудують сонячні електростанції.

Про це під час виїзного засідання Комітету у м. Нововолинськ заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про будівництво на Волині сонячних електростанцій на дахах 21 лікарні та амбулаторії.

Таку кількість планується звести за 2023-2024 роки.

У переліку, за його словами, центральна міська лікарня Нововолинська, а також амбулаторії та лікарні Луцька, Іваничівської, Любомльської, Литовезької, Рожищенської, Камінь-Каширської, Ківерцівської, Локачинської територіальних громад.

Потужність сонячних електростанцій від 7 до 50 кВт. Такі СЕС зможуть покривати від 20% до 70% потреб медичних закладів у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти громад.

На деяких об’єктах також будуть встановлені акумуляторні батареї, щоб забезпечити безперебійну роботу медичних закладів у разі відсутності електропостачання з мережі.

Для будівництва СЕС було залучене фінансування приватних структур та міжнародних організацій.

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Теги: Волинь, сонячні електростанції, Верховна Рада
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