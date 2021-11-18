На дахах волинських лікарень та амбулаторій збудують сонячні електростанції
Сьогодні, 05:28
На дахах 21 лікарні та амбулаторії на Волині збудують сонячні електростанції.
Про це під час виїзного засідання Комітету у м. Нововолинськ заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про будівництво на Волині сонячних електростанцій на дахах 21 лікарні та амбулаторії.
Таку кількість планується звести за 2023-2024 роки.
У переліку, за його словами, центральна міська лікарня Нововолинська, а також амбулаторії та лікарні Луцька, Іваничівської, Любомльської, Литовезької, Рожищенської, Камінь-Каширської, Ківерцівської, Локачинської територіальних громад.
Потужність сонячних електростанцій від 7 до 50 кВт. Такі СЕС зможуть покривати від 20% до 70% потреб медичних закладів у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти громад.
На деяких об’єктах також будуть встановлені акумуляторні батареї, щоб забезпечити безперебійну роботу медичних закладів у разі відсутності електропостачання з мережі.
Для будівництва СЕС було залучене фінансування приватних структур та міжнародних організацій.
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Про це під час виїзного засідання Комітету у м. Нововолинськ заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про будівництво на Волині сонячних електростанцій на дахах 21 лікарні та амбулаторії.
Таку кількість планується звести за 2023-2024 роки.
У переліку, за його словами, центральна міська лікарня Нововолинська, а також амбулаторії та лікарні Луцька, Іваничівської, Любомльської, Литовезької, Рожищенської, Камінь-Каширської, Ківерцівської, Локачинської територіальних громад.
Потужність сонячних електростанцій від 7 до 50 кВт. Такі СЕС зможуть покривати від 20% до 70% потреб медичних закладів у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти громад.
На деяких об’єктах також будуть встановлені акумуляторні батареї, щоб забезпечити безперебійну роботу медичних закладів у разі відсутності електропостачання з мережі.
Для будівництва СЕС було залучене фінансування приватних структур та міжнародних організацій.
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