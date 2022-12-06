Уродженка Луцька потрапила до ТОП-100 жінок за версією ВВС

Уродженка Луцька потрапила до ТОП-100 жінок за версією ВВС
ВВС опублікувала список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихали та впливали на світ у 2023 році.

До списку потрапила уродженка Луцька Оксана Забужко, - пише ВВС.

Серед них - правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан і футболістка, володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі.

2023 рік ознаменувався екстремальною спекою, лісовими пожежами, повенями та іншими стихійними лихами.

Відтак цього року до списку потрапили жінки, які допомагають боротися зі зміною клімату та працюють над заходами, які могли б допомогти їхнім землякам адаптуватися до її наслідків.

Коли мова йде про Україну, то у список потрапили жінки, які надихали своєю працею у світлі протистояння українського народу російській агресії.

Цього року до списку увійшли три українки. Це радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, уродженка Луцька, письменниця Оксана Забужко та захисниця прав дітей Олена Розвадовська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 жінок, ВВС, Забужко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уродженка Луцька потрапила до ТОП-100 жінок за версією ВВС
Сьогодні, 07:33
На дахах волинських лікарень та амбулаторій збудують сонячні електростанції
Сьогодні, 05:28
В Україні спростили та розширили виплати для переселенців
Сьогодні, 03:41
На Волині впроваджують проєкт «Медсестра громади»
Сьогодні, 02:18
Відбудеться новий «Рамштайн»: що вирішуватимуть
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Лучанка разом Оленою Зеленською і Біллі Айліш увійшла до проєкту ВВС «100 жінок 2022» Лучанка разом Оленою Зеленською і Біллі Айліш увійшла до проєкту ВВС «100 жінок 2022»
06 грудень, 2022, 21:35
Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення
10 квітень, 2022, 08:10
«Про Луцьк, писала, пишу і писатиму знову. Бо місто, його історія, аура і люди того варті»: чим дивувала Забужко луцьких шанувальників. ВІДЕО «Про Луцьк, писала, пишу і писатиму знову. Бо місто, його історія, аура і люди того варті»: чим дивувала Забужко луцьких шанувальників. ВІДЕО
05 липень, 2021, 21:53
5 тижнів, 5 топових письменників творитимуть у Луцьку про Луцьк 5 тижнів, 5 топових письменників творитимуть у Луцьку про Луцьк
06 травень, 2021, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уродженка Луцька потрапила до ТОП-100 жінок за версією ВВС
Сьогодні, 07:33
 0
На дахах волинських лікарень та амбулаторій збудують сонячні електростанції
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні спростили та розширили виплати для переселенців
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині впроваджують проєкт «Медсестра громади»
Сьогодні, 02:18
 0
Відбудеться новий «Рамштайн»: що вирішуватимуть
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8