Уродженка Луцька потрапила до ТОП-100 жінок за версією ВВС





До списку потрапила уродженка Луцька Оксана Забужко, - пише



Серед них - правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан і футболістка, володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі.



2023 рік ознаменувався екстремальною спекою, лісовими пожежами, повенями та іншими стихійними лихами.



Відтак цього року до списку потрапили жінки, які допомагають боротися зі зміною клімату та працюють над заходами, які могли б допомогти їхнім землякам адаптуватися до її наслідків.



Коли мова йде про Україну, то у список потрапили жінки, які надихали своєю працею у світлі протистояння українського народу російській агресії.



Цього року до списку увійшли три українки. Це радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, уродженка Луцька, письменниця Оксана Забужко та захисниця прав дітей Олена Розвадовська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ВВС опублікувала список зі 100 жінок з усіх куточків світу, які надихали та впливали на світ у 2023 році.До списку потрапила уродженка Луцька Оксана Забужко, - пише ВВС Серед них - правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан і футболістка, володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі.2023 рік ознаменувався екстремальною спекою, лісовими пожежами, повенями та іншими стихійними лихами.Відтак цього року до списку потрапили жінки, які допомагають боротися зі зміною клімату та працюють над заходами, які могли б допомогти їхнім землякам адаптуватися до її наслідків.Коли мова йде про Україну, то у список потрапили жінки, які надихали своєю працею у світлі протистояння українського народу російській агресії.Цього року до списку увійшли три українки. Це радниця з питань кліматичної політики, уродженка Луцька, письменницята захисниця прав дітей

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