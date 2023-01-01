Уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів»

Уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів»
Із 20.00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

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Теги: Росія, Україна, війна
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