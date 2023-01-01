Курс валют у Луцьку 22 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.75, а продають за 41.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.38.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 листопада готівковий курс долара становить 37.45, продають його за 37.90.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.75, а продають за 41.30.Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.38.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію