Курс валют у Луцьку 22 листопада
Сьогодні, 09:15
22 листопада готівковий курс долара становить 37.45, продають його за 37.90.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.75, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.38.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.75, а продають за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.38.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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