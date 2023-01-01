Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів

Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу - близько 320670 (+850)

✔ танків - 5446 (+7)

✔ бойових броньованих машин - 10188 (+14)

✔ артилерійських систем - 7769 (+17)

✔ РСЗВ - 899 (+0)

✔ засоби ППО - 589 (+1)

✔ літаків - 323 (+0)

✔ гелікоптерів - 324 (+0)

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)

✔ крилаті ракети - 1564 (+0)

✔ кораблі / катери - 22 (+0)

✔ підводні човни - 1 (+0)

✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)

✔ спеціальна техніка - 1105 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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