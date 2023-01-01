Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу - близько 320670 (+850)



✔ танків - 5446 (+7)



✔ бойових броньованих машин - 10188 (+14)



✔ артилерійських систем - 7769 (+17)



✔ РСЗВ - 899 (+0)



✔ засоби ППО - 589 (+1)



✔ літаків - 323 (+0)



✔ гелікоптерів - 324 (+0)



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)



✔ крилаті ракети - 1564 (+0)



✔ кораблі / катери - 22 (+0)



✔ підводні човни - 1 (+0)



✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)



✔ спеціальна техніка - 1105 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.✔ особового складу - близько 320670 (+850)✔ танків - 5446 (+7)✔ бойових броньованих машин - 10188 (+14)✔ артилерійських систем - 7769 (+17)✔ РСЗВ - 899 (+0)✔ засоби ППО - 589 (+1)✔ літаків - 323 (+0)✔ гелікоптерів - 324 (+0)✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)✔ крилаті ракети - 1564 (+0)✔ кораблі / катери - 22 (+0)✔ підводні човни - 1 (+0)✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)✔ спеціальна техніка - 1105 (+7).Дані уточнюються.

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