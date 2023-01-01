Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 320670 (+850)
✔ танків - 5446 (+7)
✔ бойових броньованих машин - 10188 (+14)
✔ артилерійських систем - 7769 (+17)
✔ РСЗВ - 899 (+0)
✔ засоби ППО - 589 (+1)
✔ літаків - 323 (+0)
✔ гелікоптерів - 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)
✔ крилаті ракети - 1564 (+0)
✔ кораблі / катери - 22 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)
✔ спеціальна техніка - 1105 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 320670 (+850)
✔ танків - 5446 (+7)
✔ бойових броньованих машин - 10188 (+14)
✔ артилерійських систем - 7769 (+17)
✔ РСЗВ - 899 (+0)
✔ засоби ППО - 589 (+1)
✔ літаків - 323 (+0)
✔ гелікоптерів - 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13)
✔ крилаті ракети - 1564 (+0)
✔ кораблі / катери - 22 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25)
✔ спеціальна техніка - 1105 (+7).
Дані уточнюються.
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