Над Житомирською областю уночі ППО збила два «шахеди»

Над Житомирською областю уночі ППО збила два «шахеди»
Уночі над Житомирською областю Сили протиповітряної оборони збили два російських "шахеди".

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе.

За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів».

На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я.

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Теги: Росія, Україна, війна
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