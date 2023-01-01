Над Житомирською областю уночі ППО збила два «шахеди»





Про це Віталій Бунечко.



"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе.



За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі над Житомирською областю Сили протиповітряної оборони збили два російських "шахеди".Про це повідомив голова ОВА"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе.За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів» На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію