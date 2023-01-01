Над Житомирською областю уночі ППО збила два «шахеди»
Сьогодні, 09:50
Уночі над Житомирською областю Сили протиповітряної оборони збили два російських "шахеди".
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе.
За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів».
На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Вночі, під час повітряної тривоги, силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе.
За попередніми даними, жертв та постраждалих через падіння уламків немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів».
На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через шість місяців страшної невідомості: «На щиті» на Волинь повертається Герой Василь Саливончик
Сьогодні, 10:20
Українсько-словацький кордон розблокований, – митники
Сьогодні, 10:05
Над Житомирською областю уночі ППО збила два «шахеди»
Сьогодні, 09:50
Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:30