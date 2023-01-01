На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА

На Хмельниччині уламки «шахеда» впали на приватне подвір'я, – ОВА
На Хмельниччині в ніч на 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. Уламки безпілотника впали на території приватного подвір’я.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, працювали сили ППО.
Уламки одного зі збитих «шахедів» впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Пожежа була ліквідована силами ДСНС. Травмованих та загиблих немає. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі росія випустила по Україні 14 «шахедів».

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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