В Україні спростили та розширили виплати для переселенців
Сьогодні, 03:41
Кабмін на засіданні 21 листопада вніс зміни до низки постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та виплат їм держдопомоги.
Про це повідомляє пресслужба міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, - пише "Українська правда".
Відповідні зміни стосуються переселенців, які деякий час проживали за кордоном. Тепер вони можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.
Також у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Проте вони повинні бути включеними до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями.
Крім того, ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.
У міністерстві додають, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості.
Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи – підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.
Також постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.
Нагадаємо, зміни з листопада 2023 року в Україні знову стосуватимуться внутрішньо переміщених осіб.
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Про це повідомляє пресслужба міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, - пише "Українська правда".
Відповідні зміни стосуються переселенців, які деякий час проживали за кордоном. Тепер вони можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.
Також у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Проте вони повинні бути включеними до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями.
Крім того, ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.
У міністерстві додають, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості.
Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи – підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.
Також постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.
Нагадаємо, зміни з листопада 2023 року в Україні знову стосуватимуться внутрішньо переміщених осіб.
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