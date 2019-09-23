В Україні спростили та розширили виплати для переселенців

В Україні спростили та розширили виплати для переселенців
Кабмін на засіданні 21 листопада вніс зміни до низки постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та виплат їм держдопомоги.

Про це повідомляє пресслужба міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, - пише "Українська правда".

Відповідні зміни стосуються переселенців, які деякий час проживали за кордоном. Тепер вони можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

Також у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Проте вони повинні бути включеними до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями.

Крім того, ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

У міністерстві додають, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості.

Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи – підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Нагадаємо, зміни з листопада 2023 року в Україні знову стосуватимуться внутрішньо переміщених осіб.

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Теги: ВПО, виплати, Кабмін
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