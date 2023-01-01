Скільки на Волині працевлаштували медиків, які переїхали з інших областей через війну

Скільки на Волині працевлаштували медиків, які переїхали з інших областей через війну
27 липня в Україні відзначають професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я - День медика. На Волині його святкують не тільки місцеві лікарі та медсестри, а й медики - переселенці.

Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух розповів ВСН, що у нашому регіоні на сьогодні працевлаштовані 146 медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.

З початку повномасштабного вторгнення на Волині зареєструвалися понад 77 тисяч ВПО, більше 50 тисяч з яких - залишилися тут проживати. Це люди різних професій та сфер діяльності. Зокрема, медики, які попри вимушений переїзд, повернулися до справи свого життя тут, на Волині.

«І медсестри, і лікарі ВПО працевлаштовані в різних закладах охорони здоров'я нашого регіону. В більшості - це люди з Донецької та Луганської областей» - зауважив Юрій Легкодух.

Також Юрій Легкодух акцентував: Волинь не залишається осторонь і рятує людей у небезпечних регіонах.

«Важливим є те, що наш медичний персонал їздить на ротацію до Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Якщо в цих регіонах є потреба у лікарях та медсестрах - вони повідомляють і наші медики вирушають працювати туди на термін до 3 тижнів», - наголосив він.

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