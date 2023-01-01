Скільки на Волині працевлаштували медиків, які переїхали з інших областей через війну





Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух розповів



З початку повномасштабного вторгнення на Волині зареєструвалися понад 77 тисяч ВПО, більше 50 тисяч з яких - залишилися тут проживати. Це люди різних професій та сфер діяльності. Зокрема, медики, які попри вимушений переїзд, повернулися до справи свого життя тут, на Волині.



«І медсестри, і лікарі ВПО працевлаштовані в різних закладах охорони здоров'я нашого регіону. В більшості - це люди з Донецької та Луганської областей» - зауважив Юрій Легкодух.



Також Юрій Легкодух акцентував: Волинь не залишається осторонь і рятує людей у небезпечних регіонах.



«Важливим є те, що наш медичний персонал їздить на ротацію до Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Якщо в цих регіонах є потреба у лікарях та медсестрах - вони повідомляють і наші медики вирушають працювати туди на термін до 3 тижнів», - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 липня в Україні відзначають професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я - День медика. На Волині його святкують не тільки місцеві лікарі та медсестри, а й медики - переселенці.Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДАрозповів ВСН , що у нашому регіоні на сьогодні працевлаштовані 146 медичних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб.З початку повномасштабного вторгнення на Волині зареєструвалися понад 77 тисяч ВПО, більше 50 тисяч з яких - залишилися тут проживати. Це люди різних професій та сфер діяльності. Зокрема, медики, які попри вимушений переїзд, повернулися до справи свого життя тут, на Волині.«І медсестри, і лікарі ВПО працевлаштовані в різних закладах охорони здоров'я нашого регіону. В більшості - це люди з Донецької та Луганської областей» - зауважив Юрій Легкодух.Також Юрій Легкодух акцентував: Волинь не залишається осторонь і рятує людей у небезпечних регіонах.«Важливим є те, що наш медичний персонал їздить на ротацію до Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Якщо в цих регіонах є потреба у лікарях та медсестрах - вони повідомляють і наші медики вирушають працювати туди на термін до 3 тижнів», - наголосив він.

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