Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня

У п'ятницю, 28 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.За даними Sinoptik, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ. Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.