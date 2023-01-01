Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 28 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
За даними Sinoptik, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ. Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
За даними Sinoptik, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. У народі цей день називали Кирики-мокродирки, тому що часто у цей день йде дощ. Жінки у минулі часи святкували день "матінки Уліти", вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: "На Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить". Тому, буде дощ чи сонце, вгадати важко.
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