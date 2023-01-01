Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні
Сьогодні, 20:30
Серед російських військових поширюються панічні настрої. Вони намагаються зробити все, аби не воювати в Україні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Потрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю рф для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів. У російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв, аби не бути відправленими на війну проти України.
«Відбувається посилення «інформаційно-роз’яснювальної роботи» (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців», – додала заступниця міністра оборони.
Маляр зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Потрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю рф для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів. У російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв, аби не бути відправленими на війну проти України.
«Відбувається посилення «інформаційно-роз’яснювальної роботи» (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців», – додала заступниця міністра оборони.
Маляр зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.
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