Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні





Про це Ганна Маляр.



Потрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю рф для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів. У російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв, аби не бути відправленими на війну проти України.



«Відбувається посилення «інформаційно-роз’яснювальної роботи» (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців», – додала заступниця міністра оборони.



Маляр зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед російських військових поширюються панічні настрої. Вони намагаються зробити все, аби не воювати в Україні.Про це повідомила заступниця міністра оборониПотрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю рф для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів. У російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв, аби не бути відправленими на війну проти України.«Відбувається посилення «інформаційно-роз’яснювальної роботи» (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців», – додала заступниця міністра оборони.Маляр зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.

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