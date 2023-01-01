Волинські медики здали для військових 15 літрів крові





Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ лікувального закладу Вікторія Михалевич зазначила, що благодійної акції долучилися лікарі, завідувачі відділень, а також середній медичний персонал, - йдеться в сюжеті



В середньому з однієї людини взяли 450 мл крові. Міський банк крові вдалося поповнити на 15 літрів.



"Наразі крові майже всіх груп вистачає. Попри це найбільшою нестачею є негативний резус усіх груп, зокрема четвертої. Тож така ініціатива є дуже корисною", – зазначила Вікторія Михалевич.



Банк крові у Володимирі почали формувати з лютого 2022 року. Донором можуть стати повнолітні громадяни, без протипоказань, із вагою не менше 55 кг. Кров можна здати з 8:30 до 14:30 у відділі трансфузійної допомоги, що на вулиці Северина Наливайка, 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 медиків Володимирського територіального медичного об'єднання на День медичного працівника, 27 липня, у міському відділі трансфузійної допомоги здали кров для українських військових і цивільних, які постраждали від агресії РФ.Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ лікувального закладузазначила, що благодійної акції долучилися лікарі, завідувачі відділень, а також середній медичний персонал, - йдеться в сюжеті Суспільного В середньому з однієї людини взяли 450 мл крові. Міський банк крові вдалося поповнити на 15 літрів."Наразі крові майже всіх груп вистачає. Попри це найбільшою нестачею є негативний резус усіх груп, зокрема четвертої. Тож така ініціатива є дуже корисною", – зазначила Вікторія Михалевич.Банк крові у Володимирі почали формувати з лютого 2022 року. Донором можуть стати повнолітні громадяни, без протипоказань, із вагою не менше 55 кг. Кров можна здати з 8:30 до 14:30 у відділі трансфузійної допомоги, що на вулиці Северина Наливайка, 18.

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