Волинські медики здали для військових 15 літрів крові

Волинські медики здали для військових 15 літрів крові
30 медиків Володимирського територіального медичного об'єднання на День медичного працівника, 27 липня, у міському відділі трансфузійної допомоги здали кров для українських військових і цивільних, які постраждали від агресії РФ.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ лікувального закладу Вікторія Михалевич зазначила, що благодійної акції долучилися лікарі, завідувачі відділень, а також середній медичний персонал, - йдеться в сюжеті Суспільного.

В середньому з однієї людини взяли 450 мл крові. Міський банк крові вдалося поповнити на 15 літрів.

"Наразі крові майже всіх груп вистачає. Попри це найбільшою нестачею є негативний резус усіх груп, зокрема четвертої. Тож така ініціатива є дуже корисною", – зазначила Вікторія Михалевич.

Банк крові у Володимирі почали формувати з лютого 2022 року. Донором можуть стати повнолітні громадяни, без протипоказань, із вагою не менше 55 кг. Кров можна здати з 8:30 до 14:30 у відділі трансфузійної допомоги, що на вулиці Северина Наливайка, 18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, війна, кров
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому реабілітаційному центрі щомісяця відновлюють здоров'я 300 військових і цивільних
Сьогодні, 22:56
Волинські медики здали для військових 15 літрів крові
Сьогодні, 22:17
ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак
17 травень, 21:23
Один повернувся з фронту, а інший пішов на війну: історія воїнів-двійнят з Волині. ВІДЕО Один повернувся з фронту, а інший пішов на війну: історія воїнів-двійнят з Волині. ВІДЕО
01 травень, 21:34
На Сході служить тероборонівець з Волині, який 14 років присвятив Держприкордонслужбі На Сході служить тероборонівець з Волині, який 14 років присвятив Держприкордонслужбі
14 квітень, 13:30
Під Бахмутом загинув 36-річний волинянин Сергій Подкопаєв Під Бахмутом загинув 36-річний волинянин Сергій Подкопаєв
09 квітень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому реабілітаційному центрі щомісяця відновлюють здоров'я 300 військових і цивільних
Сьогодні, 22:56
 0
Волинські медики здали для військових 15 літрів крові
Сьогодні, 22:17
 0
ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
 0
Окупанти калічать себе, аби втекти з війни в Україні
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8