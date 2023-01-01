ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Президент опублікував відео, на якому військовослужбовці повідомляють, що 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО звільнили від російських окупантів село Старомайорське.
"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав Володимир Зеленський.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Президент опублікував відео, на якому військовослужбовці повідомляють, що 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО звільнили від російських окупантів село Старомайорське.
"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав Володимир Зеленський.
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