ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.



Президент опублікував відео, на якому військовослужбовці повідомляють, що 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО звільнили від російських окупантів село Старомайорське.



"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав Володимир Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.Президент опублікував відео, на якому військовослужбовці повідомляють, що 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО звільнили від російських окупантів село Старомайорське."Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав Володимир Зеленський.

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