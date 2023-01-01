ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО

ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент опублікував відео, на якому військовослужбовці повідомляють, що 35 бригада морської піхоти ЗСУ спільно зі силами територіальної оборони - з батальйоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО звільнили від російських окупантів село Старомайорське.

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!" - написав Володимир Зеленський.


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Теги: деокупація, Україна, Старомайорське, ЗСУ, Донеччина
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