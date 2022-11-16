У луцькому реабілітаційному центрі щомісяця відновлюють здоров'я 300 військових і цивільних

У луцькому реабілітаційному центрі щомісяця відновлюють здоров'я 300 військових і цивільних
У Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади щомісяця проходять фізичну реабілітацію в середньому 300 пацієнтів.

Це як цивільні особи, так і військовослужбовців, – розповів Суспільному заступник директора медзакладу Олександр Козлюк.

Від початку року, з його слів, за медичною допомогою звернулися дві тисячі людей. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік.

"Станом на сьогодні у нас більше ста працівників. У нашому закладі є два напрямки: реабілітологія та мобільний паліатив. Станом на сьогоднішній ранок маємо на мобільному паліативі 197 пацієнтів. По реабілітації близько 300 пацієнтів", – каже Олександр Козлюк.

Серед тих, хто нині проходить реабілітацію у луцькому медцентрі – учасник бойових дій, військовослужбовець ЗСУ Тарас. Цьогоріч у травні чоловік отримав поранення під Бахмутом.

"Спочатку лікувався у Дніпрі, далі в Луцьку, тепер тут, у реабілітаційному центрі. Дуже задоволений ставленням і результатом. Я у минулому професійний спортсмен – штангіст, вже повертаю форми, відчуваю свої м'язи. У мене хороший настрій, готуюся до протезування, а далі буду пробувати повернутися в лави ЗСУ", – каже боєць.

Завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська працює в центрі реабілітації учасників бойових дій уже п'ять місяців. Каже: у День медичного працівника, 27 липня, тішиться, що проводить час із пацієнтами.

"На сьогодні реабілітація і потреба в цьому надзвичайно велика, і буде ця робота потрібною ще довго", – сказала медикиня.

Як зазначив фізичний терапевт Андрій Бухвал, завдання реабілітації є не лише відновлення опорно-рухових функцій, а й соціалізація, аби людина після одужання могла повернутися до своєї професійної діяльності.

"Більшість наших пацієнтів, які є військові, були менеджерами, продавцями, юристами – звичайні цивільні люди, яким довелося у нелегкий час підтримати державу і відстояти її незалежність", – говорить фахівець.

З його слів, досягнення позитивних результатів і позитивна динаміка у пацієнтів – це найкращий подарунок для фахівців реабілітаційного центру.

Разом із медиками над фізичним відновленням працює нині військовослужбовець Яків. Розповів: отримав поранення на бойовому завданні.

"З гумором ставляться, підіймають настрій. Дуже приємно тут займатися, готуюся до протезування. Зараз ще болить культя, гоїться, але буду протезуватися", – сказав чоловік.

Усі послуги для захисників у Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій оплачує держава. Мобільну паліативну медичну допомогу станом на ранок 27 липня надавали для 197 пацієнтів. Також, додав заступник директора медзакладу Олександр Козлюк, меддопомогу стаціонарно наразі можуть надавати для 21 людини.


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Теги: Волинь, Луцьк, реабілітація
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