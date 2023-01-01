На Волині проводять навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС

На Волині проводять навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС
На Волині розпочали навчання з ліквідації радіаційних наслідків та евакуації населення.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

«Волинські рятувальники та правоохоронці проходять навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії на «Рівненська АЕС». Сьогодні розпочали роботу комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і регіональна комісія з питань евакуації за участю усіх профільних структур. Також у програмі: практичні дії в межах Маневич, Колок та Рожища; розгортання збірного пункту евакуації та демонстрація його роботи; розгортання пунктів санітарної обробки людей та спеціальної техніки», – повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Зокрема, Юрій Погуляйко доручив своїм заступникам взяти безпосередню участь у роботі комісій та навчаннях з ліквідації наслідків ускладненої радіаційної обстановки. Наразі начальник Волинської ОВА особисто перебуває на місці проведення тренувань.

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