На Волині проводять навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС

На Волині розпочали навчання з ліквідації радіаційних наслідків та евакуації населення.Про це повідомили у Волинській ОДА.«Волинські рятувальники та правоохоронці проходять навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії на «Рівненська АЕС». Сьогодні розпочали роботу комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і регіональна комісія з питань евакуації за участю усіх профільних структур. Також у програмі: практичні дії в межах Маневич, Колок та Рожища; розгортання збірного пункту евакуації та демонстрація його роботи; розгортання пунктів санітарної обробки людей та спеціальної техніки», – повідомив начальник Волинської ОВАЗокрема, Юрій Погуляйко доручив своїм заступникам взяти безпосередню участь у роботі комісій та навчаннях з ліквідації наслідків ускладненої радіаційної обстановки. Наразі начальник Волинської ОВА особисто перебуває на місці проведення тренувань.