У Луцьку через перекриття проспекту Волі автобуси та тролейбуси змінять маршрут





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Як буде організовано рух маршруток:



- № 1 рух в прямому напрямку: Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, в зворотньому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська;



- № 2 рух в прямому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка.



- № 5 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська.



- № 3, №7, № 9, № 19, № 22, № 22-а, № 24, № 26, № 26-а, № 27-а, № 28, № 32 без змін.



- № 10 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку без змін.



- № 11 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.



- № 12 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська.



- № 25 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.



- № 30 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку без змін.



- № 31 рух в прямому напрямку: Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська, Набережна, Шевченка.



Автобуси приміських маршрутів Луцької міської територіальної громади змін не зазнають.



Тролейбуси міських маршрутів:



Тролейбусні маршрути №5 та №15-а під час проведення змагань припинять рух. Тролейбусні маршрути № 4, 4а, 12 змін не зазнають.



Маршрут № 1 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому без змін.



Маршрути № 2 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку без змін, а у зворотньому через вулиці Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.



Маршрут № 3 тролейбус буде курсувати в прямому напрямку Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому - Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького...



Маршрут № 15 тролейбуси будуть курсувати через вулиці Рівненську, Київський майдан, Дубнівську, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із тимчасовим зупиненням руху транспорту, 30 липня з 07.30 до 11.00 на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена, де відбудуться змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка» , зміниться рух громадського транспорту.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Як буде організовано рух маршруток:- № 1 рух в прямому напрямку: Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, в зворотньому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська;- № 2 рух в прямому напрямку: Винниченка, Б.Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка.- № 5 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська.- № 3, №7, № 9, № 19, № 22, № 22-а, № 24, № 26, № 26-а, № 27-а, № 28, № 32 без змін.- № 10 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку без змін.- № 11 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.- № 12 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська.- № 25 рух в прямому напрямку без змін, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Д.Галицького.- № 30 рух в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку без змін.- № 31 рух в прямому напрямку: Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, в зворотньому напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького, Ковельська, Набережна, Шевченка.Автобуси приміських маршрутів Луцької міської територіальної громади змін не зазнають.Тролейбуси міських маршрутів:Тролейбусні маршрути №5 та №15-а під час проведення змагань припинять рух. Тролейбусні маршрути № 4, 4а, 12 змін не зазнають.Маршрут № 1 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому без змін.Маршрути № 2 тролейбуси будуть курсувати в прямому напрямку без змін, а у зворотньому через вулиці Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.Маршрут № 3 тролейбус буде курсувати в прямому напрямку Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, а у зворотньому - Рівненська, Київський майдан, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Б.Хмельницького...Маршрут № 15 тролейбуси будуть курсувати через вулиці Рівненську, Київський майдан, Дубнівську, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі.

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