У Луцьку на території медзакладу облаштували фотозону з каретою «швидкої»





Про це Володимир Шмаль.



За словами медика, на честь свята для працівників вирішили облаштувати стенд, який символом вдячності. Адже за час великої війни ряди лікарів екстреної допомоги не зменшилися, люди не злякалися і продовжують виконувати свою роботу.



«Наша служба пройшла декілька випробувань. Перше – ковід, тоді наші ряди покинули чотири медпрацівники, щоправда, вони уже були у поважному віці. Друге – повномасштабне вторгнення. За цей час жоден працівник не звільнився, не втік за кордон, усі лишились на місцях. Ми їм завдячуємо тим, що наші ряди не зменшились, а навпаки згуртувалися», – каже пан Володимир.



Карета «швидкої», що поруч з основним стендом – діюча. Там її поставили лише на свято, і вже завтра нею знову користуватимуться за призначенням. За інформацією керівника центру, одну з автівок щомісяця відправляють на планове технічне обслуговування, а саме ця машина нещодавно з такого повернулася, і її вирішили поставити поруч з фотозоною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в честь Дня медичного працівника встановили стенд «Я люблю ЕМД», а позаду розмістили автівку «швидкої».Про це Конкуренту розповів очільник центруЗа словами медика, на честь свята для працівників вирішили облаштувати стенд, який символом вдячності. Адже за час великої війни ряди лікарів екстреної допомоги не зменшилися, люди не злякалися і продовжують виконувати свою роботу.«Наша служба пройшла декілька випробувань. Перше – ковід, тоді наші ряди покинули чотири медпрацівники, щоправда, вони уже були у поважному віці. Друге – повномасштабне вторгнення. За цей час жоден працівник не звільнився, не втік за кордон, усі лишились на місцях. Ми їм завдячуємо тим, що наші ряди не зменшились, а навпаки згуртувалися», – каже пан Володимир.Карета «швидкої», що поруч з основним стендом – діюча. Там її поставили лише на свято, і вже завтра нею знову користуватимуться за призначенням. За інформацією керівника центру, одну з автівок щомісяця відправляють на планове технічне обслуговування, а саме ця машина нещодавно з такого повернулася, і її вирішили поставити поруч з фотозоною.

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