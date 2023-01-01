Українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили, – Тарнавський
Сьогодні, 18:32
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні обов'язково буде.
Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.
«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.
Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.
«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.
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Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.
«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.
Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.
«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.
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