Українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили, – Тарнавський

Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні обов'язково буде.



Про це він повідомив в інтерв'ю



За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.



Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.



«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.



Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.



«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сил оборони Таврійського напрямкузаявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні обов'язково буде.Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.

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