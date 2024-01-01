За переправлення ухилянта на Львівщині впіймали волинянина
Сьогодні, 18:21
На Львівщині затримали волинянина, який організував переправлення військовозобов’язаного за кордон.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру особі за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).
За даними слідства, 21-річний уродженець Волині за 2200 доларів США обіцяв організувати для військовозобов’язаного перетин кордону поза межами пункту пропуску на Закарпатті. Відповідно до плану волинянин зобов’язувався перевезти чоловіка поближче до кордону із Румунією та вказати шлях.
Викрили підозрюваного під час отримання ним частини неправомірних коштів у розмірі 5000 гривень, яку «клієнт» надіслав йому на банківську картку. Затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України у Львівській області на шляху до відправної точки.
Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру особі за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).
За даними слідства, 21-річний уродженець Волині за 2200 доларів США обіцяв організувати для військовозобов’язаного перетин кордону поза межами пункту пропуску на Закарпатті. Відповідно до плану волинянин зобов’язувався перевезти чоловіка поближче до кордону із Румунією та вказати шлях.
Викрили підозрюваного під час отримання ним частини неправомірних коштів у розмірі 5000 гривень, яку «клієнт» надіслав йому на банківську картку. Затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України у Львівській області на шляху до відправної точки.
Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Добийте вцілілих»: російська блогерка допатякалася до криміналу
Сьогодні, 18:45
За переправлення ухилянта на Львівщині впіймали волинянина
Сьогодні, 18:21
Що приготувати смачненького на вечерю: прості рецепти
Сьогодні, 18:16
Майже кожен десятий волинянин цього сезону хворів на ГРВІ
Сьогодні, 17:50