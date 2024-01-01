За переправлення ухилянта на Львівщині впіймали волинянина

На Львівщині затримали волинянина, який організував переправлення військовозобов’язаного за кордон.Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру особі за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).За даними слідства, 21-річний уродженець Волині за 2200 доларів США обіцяв організувати для військовозобов’язаного перетин кордону поза межами пункту пропуску на Закарпатті. Відповідно до плану волинянин зобов’язувався перевезти чоловіка поближче до кордону із Румунією та вказати шлях.Викрили підозрюваного під час отримання ним частини неправомірних коштів у розмірі 5000 гривень, яку «клієнт» надіслав йому на банківську картку. Затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України у Львівській області на шляху до відправної точки.Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу.Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.