Майже кожен десятий волинянин цього сезону хворів на ГРВІ

Майже кожен десятий волинянин цього сезону хворів на ГРВІ
Упродовж нинішнього епідемічного сезону на ГРВІ перехворіли 9% населення Волинської області.

Про це у фейсбуці повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня зареєстровано 6083 випадки ГРВІ, зокрема, 58 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 16%, а на COVID-19 знизилась на 35%.

Серед всіх, хто захворів, 55% становлять діти до 17 років.

Госпіталізовано 130 людей, зокрема, восьмеро – з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих понад 43% – діти.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 8% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Загалом із 2 жовтня 2023 року по 21 січня 2024-го на ГРВІ в області перехворіло близько 89 тисячі волинян. Це становить 9% населення області та на 28% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічною лабораторією обласного центру контролю та профілактики хвороб встановлено, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами СOVID-19 - Омікрон.

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Теги: лікарі, хвороба
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