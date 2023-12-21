На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»

Впродовж січня в Україні зареєстровано 9 випадків нового субваріантуОмікрон – JN.1, який називають «Дженні». Із них два – на Волині.Про це у фейсбуці інформує МОЗ.Власне, 3 випадки вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Черкаській та Волинській областях, по одному – у Рівненській і Запорізькій областях.«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам із групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікарСеред захворілих в Україні лише одна із дев’яти людей мала 2 щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.