На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»

На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
Впродовж січня в Україні зареєстровано 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні». Із них два – на Волині.

Про це у фейсбуці інформує МОЗ.

Власне, 3 випадки вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Черкаській та Волинській областях, по одному – у Рівненській і Запорізькій областях.

«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам із групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Серед захворілих в Україні лише одна із дев’яти людей мала 2 щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.

Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
На Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника за 500 гривень
Сьогодні, 14:17
На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
Сьогодні, 13:54
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:35
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Епідеміологи: діти на Волині різко стали хворіти на кашлюк Епідеміологи: діти на Волині різко стали хворіти на кашлюк
19 січень, 18:30
У волинянина виявили небезпечну хворобу У волинянина виявили небезпечну хворобу
11 січень, 19:17
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
11 січень, 17:45
Рада легалізувала медичний канабіс в Україні Рада легалізувала медичний канабіс в Україні
21 грудень, 2023, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
 0
На Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника за 500 гривень
Сьогодні, 14:17
 0
На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
Сьогодні, 13:54
 0
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:35
 0
Купівля автомобіля із пробігом: які запчастини та розхідники треба замінити*
Сьогодні, 13:21
 0
Медіа
відео
1/8