На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
Сьогодні, 13:54
Впродовж січня в Україні зареєстровано 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні». Із них два – на Волині.
Про це у фейсбуці інформує МОЗ.
Власне, 3 випадки вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Черкаській та Волинській областях, по одному – у Рівненській і Запорізькій областях.
«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам із групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Серед захворілих в Україні лише одна із дев’яти людей мала 2 щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.
Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує МОЗ.
Власне, 3 випадки вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Черкаській та Волинській областях, по одному – у Рівненській і Запорізькій областях.
«Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді - тобто швидше вражає ослаблений імунітет, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам із групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Серед захворілих в Україні лише одна із дев’яти людей мала 2 щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки.
Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
На Волині – два випадки нового субваріанту «Омікрона»
Сьогодні, 13:54
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:35
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
Сьогодні, 13:20