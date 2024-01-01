До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

Перша леді Польщіпередала Луцьку гуманітарну допомогу.Про це стало відомо сьогодні, 23 січня, під час зустрічі Луцького міського головиз віце-консулом Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку, передає управління інформаційної роботи Луцької міськради.Матеуш Маршалек повідомив, що, пані перша леді запитувала в міського голови, яку допомогу можна надати. На що отримала відповідь, що є потреба в термобілизні та зарядних пристроях.«Майже через два місяці, ми лише як посередники, передаємо вам від пані першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди гуманітарну допомогу, придбану урядом Республіки Польща. Також хочу передати Вам особистий лист від неї», - зазначив віце-консул.Поліщук подякував за допомогу та наголосив, що високо цінує підтримку першої леді Польщі. «Нам приємно, що її візит відбувся саме в наше місто, а зустріч проходила в особливому місці — Окольному замку. Місці, яке поєднує наше місто з містом- партнером в Польщі. Це спільний проєкт, який ми реалізовували, тому будемо сподіватись, що наше спілкування, співпраця та дружба будуть продовжуватись», - сказав мер Луцька.Матеуш Маршалек сказав, що Агата Корнгаузер-Дуда дуже задоволена від свого візиту до Луцька і в неї залишились тільки хороші спогади.За словами Ігоря Поліщука, отриману допомогу міська рада передасть військовослужбовцям 100-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.