До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
Перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда передала Луцьку гуманітарну допомогу.

Про це стало відомо сьогодні, 23 січня, під час зустрічі Луцького міського голови Ігоря Поліщука з віце-консулом Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Матеушем Маршалеком, передає управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Матеуш Маршалек повідомив, що під час свого візиту в Луцьк, пані перша леді запитувала в міського голови, яку допомогу можна надати. На що отримала відповідь, що є потреба в термобілизні та зарядних пристроях.
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

«Майже через два місяці, ми лише як посередники, передаємо вам від пані першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди гуманітарну допомогу, придбану урядом Республіки Польща. Також хочу передати Вам особистий лист від неї», - зазначив віце-консул.
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

Поліщук подякував за допомогу та наголосив, що високо цінує підтримку першої леді Польщі. «Нам приємно, що її візит відбувся саме в наше місто, а зустріч проходила в особливому місці — Окольному замку. Місці, яке поєднує наше місто з містом- партнером в Польщі. Це спільний проєкт, який ми реалізовували, тому будемо сподіватись, що наше спілкування, співпраця та дружба будуть продовжуватись», - сказав мер Луцька.
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

Матеуш Маршалек сказав, що Агата Корнгаузер-Дуда дуже задоволена від свого візиту до Луцька і в неї залишились тільки хороші спогади.
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

За словами Ігоря Поліщука, отриману допомогу міська рада передасть військовослужбовцям 100-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та 14-ї окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі
До Луцька надійшла гуманітарна допомогу від першої леді Польщі

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Теги: допомога, Волинь
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