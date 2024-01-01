Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Дружині полеглого Героя з Волині Юрія Хвалька вручили його посмертну нагороду.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив медаллю «За військову службу Україні» полеглого у бою з російськими окупантами військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича, уродженця с.Вигнанка", - йдеться в повідомленні.

Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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