Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 13:35
Дружині полеглого Героя з Волині Юрія Хвалька вручили його посмертну нагороду.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив медаллю «За військову службу Україні» полеглого у бою з російськими окупантами військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича, уродженця с.Вигнанка", - йдеться в повідомленні.
Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив медаллю «За військову службу Україні» полеглого у бою з російськими окупантами військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича, уродженця с.Вигнанка", - йдеться в повідомленні.
Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.
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