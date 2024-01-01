Дружині полеглого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду

Юрія Хвалька вручили його посмертну нагороду.



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"Президент Володимир Зеленський посмертно відзначив медаллю «За військову службу Україні» полеглого у бою з російськими окупантами військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича, уродженця с.Вигнанка", - йдеться в повідомленні.



Нагороду дружині воїна вручили міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружині полеглого Героя з Волинівручили його посмертну нагороду.Про це повідомили у Любомльській громаді."Президентпосмертно відзначив медаллю «За військову службу Україні» полеглого у бою з російськими окупантами військовослужбовця Хвалька Юрія Михайловича, уродженця с.Вигнанка", - йдеться в повідомленні.Нагороду дружині воїна вручили міський головата начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП

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