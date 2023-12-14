На Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника за 500 гривень

На Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника за 500 гривень
На Волині судили чоловіка, який намагався підкупити прикордонника за 500 грн. За пропозицію хабара йому присудили 18,7 тис. грн штрафу.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, військовозобов’язаний Леонід Д. намагався виїхати в Польщу через пункт пропуску «Устилуг» 4 січня 2023 року.

«Перебуваючи в зоні паспортного прикордонного контролю <...> запропонував інспектору прикордонної служби та в подальшому надав неправомірну вигоду в розмірі 500 гривень однією купюрою, яку поклав у належний йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон», – йдеться у вироку.

Прикордонник грошей не взяв, натомість повідомив про інцидент поліцію. Згодом підозрюваний підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 січня суддя Ірина Кусік цю угоду затвердила і визнала Леоніда Дячука винним у порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди).

Чоловіка оштрафували 18,7 тис. грн штрафу, а 500 грн, які він давав прикордоннику, постановили конфіскувати.

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Теги: Волинь, ухилянт, прикордонник
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