На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя
Сьогодні, 15:09
Під час оформлення пасажирів потяга «Київ-Хелм», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин-залізнична станція», прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетинання кордону 24-річним мешканцем Дніпропетровщини.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Чоловік мав намір виїхати за кордон на підставі документів про супровід особи з інвалідністю. Інспектору він надав відповідну довідку та свідоцтво про шлюб. В ході перевірки документів та спілкування з «подружжям» прикордонники з’ясували, що їхній союз – фіктивний.
Одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники поінформували представників Нацполіції.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Чоловік мав намір виїхати за кордон на підставі документів про супровід особи з інвалідністю. Інспектору він надав відповідну довідку та свідоцтво про шлюб. В ході перевірки документів та спілкування з «подружжям» прикордонники з’ясували, що їхній союз – фіктивний.
Одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники поінформували представників Нацполіції.
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