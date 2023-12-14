На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя

На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя
Під час оформлення пасажирів потяга «Київ-Хелм», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин-залізнична станція», прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетинання кордону 24-річним мешканцем Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Чоловік мав намір виїхати за кордон на підставі документів про супровід особи з інвалідністю. Інспектору він надав відповідну довідку та свідоцтво про шлюб. В ході перевірки документів та спілкування з «подружжям» прикордонники з’ясували, що їхній союз – фіктивний.
На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя

Одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло.
На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники поінформували представників Нацполіції.
На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянт, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ
Сьогодні, 15:45
У кількох мікрорайонах Луцька завтра можливі перебої з водою
Сьогодні, 15:20
На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя
Сьогодні, 15:09
Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
На Волині ухилянт намагався підкупити прикордонника за 500 гривень
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років Волинянин, який переправив за кордон 14 ухилянтів, сяде на 5 років
12 січень, 14:25
У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів
10 січень, 15:41
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон
04 січень, 11:19
В «Устилузі» чоловік спробував підкупити прикордонника, щоб виїхати за кордон В «Устилузі» чоловік спробував підкупити прикордонника, щоб виїхати за кордон
14 грудень, 2023, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно купатися у крижаній воді: поради луцьких «моржів» і лікарів
Сьогодні, 16:02
 0
Польща призупинила розслідування щодо падіння ракети у прикордонному селі у 2022 році, – ЗМІ
Сьогодні, 15:45
 0
У кількох мікрорайонах Луцька завтра можливі перебої з водою
Сьогодні, 15:20
 0
На Волині з поїзда, що прямував до Польщі, зняли фіктивне подружжя
Сьогодні, 15:09
 0
Зниклого безвісти в Луцькому районі чоловіка знайшли мертвим
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8